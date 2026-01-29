Leg. Sjuksköterska - bemanningsuppdrag i Luleå
2026-01-29
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har några års erfarenhet av yrket.
Uppdraget startar snarast eller enligt överenskommelse och är beläget i Luleå.
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Om Magnifiq Kompetens
Vi är ett bemanningsföretag inom vård och omsorg som sätter kvalitet, trygghet och omtanke först. Vi värdesätter våra konsulter högt och arbetar för att du ska känna dig sedd, stöttad och uppskattad under hela din resa hos oss.
Magnifiq Kompetens samarbetar med offentliga och privata vårdverksamheter över hela landet. Genom tydliga villkor, personlig kontakt och långsiktiga samarbeten skapar vi förutsättningar för trygga uppdrag och en hållbar arbetsvardag.
Har du frågor om uppdraget, eller vill veta mer om Magnifiq Kompetens?
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
