Leg. sjuksköterska - Bemanning Specialistsjuksköterska Psykiatri Stockho...
AB Big Care / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-09-23
Aktuellt Behov Big Care söker specialistsjuksköterska psykiatri till olika avdelningar på Danderyds sjukhus, St Göran, Nacka sjukhus. Sök in till oss så anpassar vi uppdrag utefter dina önskemål!
Kvalifikationskrav
Svenskt sjuksköterskelegitimation
Två års dokumenterad yrkeserfarenhet som sjuksköterska
Adekvat svenska i tal såväl som skrift
Meriterande
Tidigare anställning som hyr-sjuksköterska
Specialisering psykiatri Du som söker bör vara trygg i din yrkesroll samt ha lätt för att anpassa dig till nya arbetssituationer och rutiner.
Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Big Care
(org.nr 556596-0555), http://www.bigcare.se/ Arbetsplats
Big Care Kontakt
John john@bigcare.se 0709993322 Jobbnummer
9522189