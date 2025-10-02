Leg. sjuksköterska - Akutmottagning i Stockholm
2025-10-02
Hej! Nu söker vi på Big Care leg. sjuksköterskor till hyruppdrag på Akutmottagningen i Stockholm på uppdrag höst/vinter 2025. Ströpass natt finns att ansöka hela tiden. 2 års erfarenhet på akutmottagning krävs.
Kvalifikationskrav
• Svenskt legitimerad sjuksköterska
• Två års yrkeserfarenhet som sjuksköterska senaste 4 åren.
• 2 chefsreferenser
Meriterande
• Du som söker bör vara trygg i din yrkesroll samt ha lätt för att anpassa dig till nya arbetssituationer och rutiner.
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
Detta är ett heltidsjobb.
AB Big Care (org.nr 556596-0555)
Big Care Kontakt
