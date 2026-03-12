Leg Sjukgymnast/Fysioterapeut till rehab öppenvård | Tiohundra
Vill du arbeta i en glad och öppen arbetsgrupp med kompetenta kollegor? Välkommen till oss på
Rehabenheten!Publiceringsdatum2026-03-12Om tjänsten
I detta uppdrag arbetar du med patienter som är i behov av hjälp på grund av sjukdomar och besvär från rörelseapparaten.
Du har ett nära samarbete med flera olika professioner och arbetar teambaserat. Utifrån intresseområde samt verksamhetens behov möter du patienter i alla åldrar med varierade diagnoser. Du utför dina arbetsuppgifter både självständigt och tillsammans med andra.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Undersöka patienter med problem från rörelseapparaten.
Bedömning, behandling och uppföljning av patienter.
Vid behov utföra hembesök.
Individuell träning såväl som i grupp.
Handledning av studenter.
Interprofessionellt arbete.
Om vårt erbjudande:
Vi erbjuder flexibla arbetstider och arbetssätt. Möjlighet till viss distansarbete finns. Som ny kollega hos oss har vi också ett utvecklat mentorskap för nya medarbetare i syfte att stötta utveckling. Vi lägger stort fokus på både kompetensöverföring, utveckling och samverkan.
Hos oss arbetar vi också med ständig utveckling där digitalisering är en central del.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr för år 2026.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Vara legitimerad Sjukgymnast/Fysioterapeut.
B-körkort för manuell växellåda.
Ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du också har:
Erfarenhet av primärvårdsarbete, men vi välkomnar även nyutexaminerade att söka tjänsten.
Vidareutbildning, såsom exempelvis magisterexamen eller specialistutbildning.
Vi ser fram emot att välkomna dig som vill arbeta med patienter med vanligt förekommande sjukdomar inom rörelseapparaten. Du samarbetar väl med andra, bygger goda relationer och trivs med att samarbeta i team, samtidigt som du är trygg i att arbeta självständigt och ta egna beslut när så behövs. Din flexibilitet och förmåga att anpassa arbetssätt efter situationen gör dig uppskattad i din roll. Du är lojal, pålitlig och stöttande, vilket bidrar till att kollegor och verksamheten når gemensamma mål. Med ett strukturerat arbetssätt och ett intresse för utveckling tar du dig gärna an nya utmaningar. Du är en person som rycker in och ställer upp när det behövs.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
På rehabenheten är vi idag flera sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder, dietister samt kuratorer med mångårig erfarenhet av rehabilitering i öppenvård. Vi jobbar i en flexibel digital miljö där kreativiteten flödar. Hos oss blir du en del av ett team bestående av generösa kollegor som gärna ställer upp och hjälper varandra.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
