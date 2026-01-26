Leg. psykoterapeut/psykolog, socionom med steg 1 psykoterapi, JeWe BUP Orsa
Vår verksamhet
JeWe Barn- och ungdomspsykiatri är en del av Indomi som driver flera verksamheter inom vårdsektorn. Vi drivs av ett stort engagemang med hjärta i verksamheten och ambitionen att bedriva god vård där alla som kommer tills oss ska känna sig sedda och betydelsefulla. Koncernen har många års erfarenhet inom psykiatri- och hälsovård, familjehemsvård, HVB-hem och boendestöd.
JeWe Barn- och Ungdomspsykiatri är etablerad i Borlänge med filial i Orsa och driver barnpsykiatrisk öppenvård på uppdrag av Region Dalarna. Vi tar emot barn och ungdomar för bedömning, behandling och utredning. Vårt arbete vilar på ledorden:
"Med hjärta för barnen - med fokus på kvalitét och bemötande med individen i centrum"
I takt med att verksamheten fortsätter att utvecklas söker vi nu en behandlare med psykoterapeutisk kompetens till vårt team i Orsa, som tillsammans med oss vill bidra till fortsatt utveckling av mottagningens behandlingsarbete.
Om rollen - huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som behandlare med psykoterapeutisk inriktning arbetar du med behandlingsinsatser inom ramen för barnpsykiatrisk öppenvård, i nära samverkan med övriga professioner i teamet.
Psykoterapeutisk behandling:
Genomföra individuella behandlingssamtal med barn och ungdomar.
Arbeta med föräldrasamtal och familjesamtal som en integrerad del av behandlingen.
Anpassa behandlingsupplägg utifrån patientens behov, mognad och problematik.
Bedömning och behandlingsplanering:
Medverka i bedömning av vårdbehov och formulering av behandlingsplaner.
Följa upp och utvärdera pågående behandling i samråd med teamet.
Bidra med psykoterapeutisk kompetens i teamkonferenser och behandlingsdiskussioner.
Gruppbehandling:
Planera och genomföra gruppbaserade insatser för barn, ungdomar och/eller föräldrar, utifrån verksamhetens behov och din kompetens.
Samverkan och nätverksarbete:
Delta i SIP-möten (Samordnad individuell plan).
Samverka med vårdnadshavare samt externa aktörer såsom skola, socialtjänst och andra vårdgivare.
Dokumentation:
Ansvara för korrekt och strukturerad journalföring enligt hälso- och sjukvårdslagen och gällande riktlinjer.
Utvecklingsarbete:
Bidra till utveckling av mottagningens behandlingsutbud.
Medverka i implementering och vidareutveckling av evidensbaserade behandlingsmetoder och arbetssätt.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad psykoterapeut, legitimerad psykolog eller socionom med steg 1-utbildning i psykoterapi, gärna med erfarenhet av arbete med barn och ungdomar inom psykiatri eller närliggande verksamhet.
Du har ett starkt engagemang för barn och ungas psykiska hälsa och vill bidra till en tillgänglig, professionell och högkvalitativ barn- och ungdomspsykiatri. Du arbetar strukturerat, självständigt och med ett tydligt patientfokus, samtidigt som du värdesätter och bidrar till det tvärprofessionella samarbetet.
Som person är du flexibel, ansvarstagande och har god förmåga att planera och prioritera ditt arbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande
Hos oss får du en meningsfull och utvecklande arbetsvardag där ditt engagemang för barns och ungas psykiska hälsa verkligen gör skillnad. Vi värdesätter både din kompetens och ditt välmående, och erbjuder goda förutsättningar för att du ska kunna växa i din roll.
Du får möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling genom fortbildning och interna utbildningar, samt regelbunden handledning och kollegialt stöd.
Arbetet sker med förtroendearbetstid, vilket ger flexibilitet och bättre förutsättningar att planera din arbetsdag.
Som anställd omfattas du av kollektivavtal, tjänstepension och goda försäkringsvillkor. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och arbetar aktivt för att främja en hållbar arbetsmiljö med balans mellan arbete och privatliv.
Du blir en del av ett tvärprofessionellt team där samarbete, utveckling och delaktighet står i centrum - hos oss bidrar du både med din egen kompetens och till att vi hela tiden blir bättre tillsammans.
Rekryteringsprocess
Urval kommer att ske löpande. Inför eventuell anställning görs en kontroll i Polisens misstanke- och belastningsregister. Vi ber därför sökande som kallas till intervju att beställa ett utdrag. Förekomst i registren kan komma att påverka dina möjligheter till anställning.
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: Jobbansokan@jewebup.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559368-9077), https://jewebup.se/
Dalagatan 5 (visa karta
)
794 30 ORSA Arbetsplats
JeWe Barn- och Ungdomspsykiatri Orsa Kontakt
Verksamhetschef
Frida Lindholm frida.lindholm@regiondalarna.se 076-5137120
9705911