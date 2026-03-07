Leg.psykoterapeut i KBT och eller PDT sökes till S:t Lukas i Kalmar
2026-03-07
S:t Lukas i Sydost ingår i en rikstäckande organisation med över 35 mottagningar. Vi är en idéburen organisation med professionella mottagningar för psykoterapi, handledning och utbildning över hela Sverige.
Ända sedan starten 1939 har våra ledord varit helhetssyn, öppenhet och respekt.
Det är självklart för oss att bemöta alla individer och grupper med öppenhet och respekt oavsett könsidentitet, kulturell bakgrund eller tro. Vi är politiskt och religiöst obundna.
S:t Lukas i Kalmar tillhör S:t Lukas i Sydost som också har mottagning i Växjö och Karlskrona.
Till vår mottagning i centrala Kalmar söker vi nu en legitimerad psykoterapeut och eller psykolog I PDT eller KBT.
Är du utbildad handledare är det ett extra plus.
Tjänsten är inledningsvis en timanställning efter överenskommelse eller deltid.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Skicka ansökan och cv via mail.
E-post: sydost@sanktlukas.se Arbetsgivare S:t Lukas I Malmö
Verksamhetschef
Bo-Anders Nilsson bo-anders.nilsson@sanktlukas.se 0707753726 Jobbnummer
