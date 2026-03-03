Leg. Psykolog till vikariat hos Nötkärnan Hovås Askim
2026-03-03
Vi söker till ett vikariat en legitimerad psykolog med utbildning och erfarenhet inom psykoterapi. Erfarenhet och intresse för primärvård är meriterande.
Vi söker dig som har ett professionellt och positivt förhållningssätt samt har lätt för att kommunicera och samarbeta. Du bör även vara öppen för att utvecklas i ditt arbete, vara engagerad och kunna ta egna initiativ. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Som psykolog på vårdcentralen kommer du att arbeta med bedömning, rådgivning och behandling av ungdomar och vuxna med lätt till måttlig psykisk ohälsa.
Vi erbjuder psykologisk korttidsbehandling för de tillstånd och besvär som ingår i primärvårdens uppdrag gällande psykisk ohälsa (ex vis PTSD, depression, ångest och stress). Behandlingsarbetet sker främst genom kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk korttidsterapi / affektfokuserad terapi (PDT). Du kommer ha en egen mottagning och samarbetar med vårdcentralens läkare, sjuksköterskor, vårdsamordnare och rehab koordinator. Du deltar i vårt team för psykisk hälsa/rehab där en grupp bestående av läkare, rehab koordinator, fysioterapeut, arbetsterapeut och psykolog regelbundet hjälps åt i handläggningen av sjukskrivna patienter. Du kommer även att ha goda möjligheter att själv påverka ditt arbete. Publiceringsdatum2026-03-03Om företaget
Nötkärnan Hovås Askim Familjeläkare och BVC AB är en medarbetarägd verksamhet belägen på Askims Torg. Vår verksamhet bygger på kontinuitet, långsiktighet och tillgänglighet. Vi har 11 900 listade patienter och är cirka 40 medarbetare som arbetar tätt tillsammans för våra patienters bästa med arbetsglädje och kamratskap som främsta ledstjärnor. I teamet för psykisk hälsa ingår två psykologer och en PTP.
Läs gärna mer om oss och vår vårdcentral på www.hovasaskimfamiljelakare.seSå ansöker du
Vikariatet är aktuellt under en period av föräldraledighet med start i mitten av augusti 2026.
Om detta låter intressant så tveka inte att höra av dig så träffar vi dig gärna och berättar mer!
För att ansöka mailar du Anna Aleniusson, HR Chef: anna.aleniusson@notkarnan.se
För frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till Erik Lissbrant, Verksamhetschef/VD: Erik.lissbrant@notkarnan.se
, 0736-248742
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: erik.lissbrant@notkarnan.se Omfattning
