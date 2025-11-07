Leg. psykolog till psykiatrisk sluten och öppen vård i Skövde
2025-11-07
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.
Vill du ha en arbetsplats med erfarna kollegor i olika yrkeskategorier? Vill du ha stimulerande arbetsuppgifter där samarbete med andra professioner är lika viktigt som att kunna jobba självständigt? Då ska du jobba hos oss!
Den psykiatriska heldygnsvården och vuxenpsykiatrisk mottagning Skövde är delar av den psykiatriska verksamheten inom Skaraborgs Sjukhus.
Enheterna bedriver specialistpsykiatrisk vård inom såväl öppen som sluten vård. Inom enheterna finns tio olika professioner och tillsammans tillhandahåller vi ett rikt utbud av kompetenser. Vi finns på Skaraborgs Sjukhus Skövde. Inom öppenvården arbetar vi processorienterat utifrån tre diagnosgrupper. Inom heldygnsvården har vi en psykiatrisk akutvårdsavdelning, en allmänpsykiatrisk avdelning, en beroendeavdelning och en psykosavdelning.Dina arbetsuppgifter
Vi är måna om att ta vara på just dina kunskaper och intresseområden, utifrån de behov som finns inom verksamheten. Detta innebär att vi tillsammans kommer överens om vilka arbetsuppgifter som kommer bli aktuella för dig. Vi har 6 budgeterade tjänster på enheten och alla har en huvudsaklig teamtillhörighet beroende på arbetsuppgifter. Vi söker i huvudsak en psykolog med intresse för utredningsarbete och/eller psykoterapeutisk behandling med inriktning KBT.
Vad kan vi erbjuda dig?
• Kunniga kollegor med erfarenhet och specialiseringar inom en mängd olika områden.
• Vi hjälper dig att komma igång genom introduktion, regelbunden handledning och stöttning av kollegor.
• Ett varierande arbete där du är med och påverkar utvecklingen mot framtidens psykiatri.
• Deltagande i tvärprofessionellt teamarbete där alla yrkeskategorier ingår.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Erfarenhet av utredningsarbete eller psykoterapeututbildning inom KBT är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin kommer vi att begära ut utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Så ansöker du
