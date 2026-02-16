Leg psykolog till privat psykologföretag i Luleå
Vi är så glada att du hittat hit! För nu söker vi dig som vill att patienten ska få stå i centrum och få det bästa tänkbara stödet för att må bättre! Svea KBT och Elly Care är två systerpsykologföretag som har som högsta mål att ge våra klienter den bästa möjliga hjälpen oavsett om det är psykisk ohälsa, svårt i relationen, misstankar om ADHD eller Autism eller kanske bara vill ha någon att prata med.
Vi vet också att glada psykologer leder till glada patienter. Så vi tror att det bästa sättet att hjälpa är att också ha den bästa arbetsplatsen där vi som behandlar och hjälper får de rätta förutsättningarna för att hjälpa. Vi tror på det personliga mötet där du som psykolog får förtroende att nyttja din personlighet och kompetens att hjälpa klienten på precis det unika sättet som just du ser behövs.
För att du ska få de bästa förutsättningarna erbjuder vi:
Förutsättningar att hjälpa dina patienter så mycket som behövs och inte så lite som möjligt. Behöver någon dessutom träffa en läkare eller sjuksköterska så har vi det hos oss. Allt för att hjälpa på riktigt.
Eget mysigt psykologrum på ett fint kontor på en central adress, allt för att du och patienterna ska trivas.
Fantastiska kollegor som alla brinner för att hjälpa andra och även hjälpa dig. Vi är också bara människor och behöver stöd av varandra, och älskar att utvecklas.
Stressfri arbetstid, för det är viktigt att du mår bra själv för att kunna hjälpa andra!
Du styr ditt eget schema tillsammans med dina patienter.
Du jobbar 6 timmar, eller mer om du vill och tjänar då mer. Vi erbjuder en mycket attraktiv lönemodell som bygger på att du får mycket av det du också drar in, samtidigt med en trygghet i en fast lön. Våra psykologer är våra hjältar och vi vill ge tillbaka till er!
Kompetensutveckling. En förutsättning för att ge våra klienter en otrolig vårdupplevelse är också att vi är duktiga på det vi gör. Vi har en otroligt stor & bra kunskapsbank som bara växer och växer med utbildningar i stora och små former löpande under året. Parterapi, Terapi med barn och ungdomar, ACT, DBT, Smärta, Ledarskap, Positiv psykolog, ja listan kan göras lång. Räcker inte det? Vi ger alla våra psykologer flexibla utvecklingstimmar som du själv får styra till det du behöver lära dig eller prova på, 5 timmar varje vecka!
Du är omgiven av magiskt hängivna kollegor i andra proffessioner! För vi är inte bara en psykologmottagning, vi är ett av Sveriges häftigaste och innovativa företag som håller på att modernisera hela sättet att se på en arbetsplats och vård! Vårt mål är att vara bäst i alla områden, oavsett om det är upplevelsen i första kontakten med oss, om man söker på symtom på nätet eller ett stöd till en ledningsgrupp som undrar varför sjukskrivningarna ökar.
Stöd av handledare som alltid är tillgängliga och vid bokade handledningstillfällen. Och även kompetensen från 80+ psykologer bara ett Teamsmeddelande bort.
Vi söker dig som:
Är legitimerad psykolog (PTP-psykologer söker vi också men genom andra annonser hos oss:)).
Vill jobba med terapi och har KBT-inriktning eller god förståelse för KBT.
Vill jobba med parterapi, och ja vi har en otroligt uppskattad parterapiutbildning som alla som börjar hos oss får Och kanske vill du då vara med i vår Parterapipodd! ;)
Kan jobba med terapi på svenska och engelska.
Tar emot alla patientgrupper på primärvårdsnivå.
Vill jobba med barn, unga, vuxna & föräldrar.
Bryr dig, både om att jobbet ska bli bra, om att patienterna ska få bra hjälp och att kollegorna har ett gott stöd (och en hel del skratt emellanåt:))
Tycker om att vara på ett innovativt företag där nya idéer välkomnas, och ofta implementeras jättesnabbt.
Hur en vanlig onsdag ser ut hos oss
10.00. Första patientsamtalet. Du tycker om sovmorgnar så bokar gärna första patienten lite senare. En person som söker för stress och ångest.
11.00. Parterapi, prat om kommunikation och andra bra verktyg.
12.00. Gympass, du uppskattar långlunch och passar på att få till lite träning.
13.00. Lunch med kollegorna. På er mottagning har ni infört quiz-lunch på onsdagar så det blir mycket skratt och kluriga frågor.
14.00. Chefsstöd, en chef som vill ha hjälp med konflikthantering
15.00. Stöttar föräldrar i frågor kring ADHD
16.30. Relationsstöd, du hjälper en patient som ältar med guidning och strategier
Känner du att detta låter intressant för dig? Sök - vi vill gärna träffa dig!
Vi söker till hela landet! Vi finns idag i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö, Linköping & Umeå men vill öppna upp på alla intressanta platser i Sverige! Så var du än befinner dig i landet - sök! Vi är alltid nyfikna på härliga psykologer. Så ansöker du
