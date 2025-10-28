Leg. psykolog till privat mottagning med fokus på NPF-utredningar
2025-10-28
Hej alla psykologer som är redo för nästa utmaning i livet!
Är du intresserad av ett jobb med stor flexibilitet, eget ansvar och spännande patienter? Möjlighet till 6-timmars arbetsdag och att kunna påverka din egen lön?
Vi på Elly Care söker psykologer till vår växande mottagning med tillträde löpande.
Arbetet består utav NPF-utredningar av patienter som kommer som privatpersoner, via företag, försäkringsbolag eller andra institutioner.
Tjänsten är en heltidstjänst.
Vi söker dig som:
• Är legitimerad psykolog
• Har erfarenhet av arbete med NPF-utredningar
• Arbetar självständig och uppskattar eget ansvar
• Kan erbjuda samtal på svenska och engelska
• Vill arbeta med både barn, ungdomar och vuxna
Vi erbjuder:
• Flexibelt arbete med möjlighet att styra dina egna arbetsdagar och din lön.
• Möjlighet att ta sig an andra arbetsuppgifter såsom psykologisk behandling, föreläsningar, handledning och verksamhetsarbete om intresse finns
• Chans att bidra, utveckla och kvalitetssäkra utredningsarbetet
• Härlig sammanhållning med AW, Kick-offs, konferenser och dylikt
• Kontinuerlig kompetensutveckling
Elly Care är en privat psykologmottagning som håller till i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping och Umeå. Vi växer och söker därför fler kompetenta medarbetare!
