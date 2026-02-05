Leg. Psykolog till Företagshälsa
Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, organisations- och ledarskapsutveckling, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Falcks tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privatliv för alla.
Är du en legitimerad psykolog som vill använda din expertis för att bygga hållbara och högpresterande arbetsplatser? På Falck fokuserar vi på att stärka det friska och ge människor verktyg för att hantera arbetslivets utmaningar, såsom stress och konflikter. Ditt arbete består av riktade, kortare insatser där du möter ett motiverat klientel som vill tillbaka och framåt.
Det här är en roll med stor variation där du får använda hela din kompetensbredd. Du varvar tidsbegränsade individsamtal med att hålla i utbildningar och anpassa standardiserat material på ett kreativt sätt för våra kunder. Det kan innebära allt från rehabiliteringsinsatser till föreläsningar om stresshantering, psykosociala arbetsmiljökartläggningar (OSA) och chefshandledning.
Hos oss på Falck i Eskilstuna får du chansen att arbeta proaktivt och se direkt effekt av dina insatser, både för individen och organisationen, i nära samarbete med våra företagsläkare, fysioterapeuter och andra specialister.
Det här behöver du för att lyckas i rollen:
• Legitimation som psykolog
• Erfarenhet av stödsamtal och behandlingar med metoder som KBT, ACT eller liknande
• Erfarenhet av att arbeta med grupper och/eller hålla workshops
• Svenska och engelska i tal och skrift
• B-körkort
• God datavana samt intresse och gärna erfarenhet av att leverera i digitala verktyg och arbeta med online-baserade metoder.
Som person är du trygg i din yrkesroll, kommunikativ och en utpräglad lagspelare som trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra kompetenser. Du är drivande och har förmågan att axla rollen som konsult genom att bla förkovra dig inom nya områden som kunder efterfrågar och jobba kreativt mot dem för bästa resultat.
Du känner igen dig i våra Winning Behaviours:
• Vi bryr oss om
• Vi bygger förtroende
• Tillsammans skapar vi mer värde
Vi erbjuder dig:
• Kollektivavtal, bra marknadsmässiga förmåner
• Tillgång till ett nära och coachande ledarskap, trevliga kollegor och ett bolag som värnar om hela människan!
• Att jobba som en viktig nyckelresurs i tvärfunktionella team med spetskompetens inom hälsa och arbetsliv
• Självständigt och omväxlande arbete med kollegor över hela landet för kunskaps-och erfarenhetsutbyte i olika digitala/fysiska forum
• Spännande arbetsplats med en enorm bredd av kompetens som borgar för ett kontinuerligt lärande i ett bolag under utveckling med interna möjligheter att växa
• Ett kreativt utrymme att skräddarsy lösningar till våra kunder som finns representerade inom alla branscher, med möjlighet att påverka och skapa resultat på både individ-och organisationsnivå
• Vara med och påverka i en av Sveriges framtidsbranscher i ett globalt bolag med muskler som fyller en viktig samhällsfunktion
Övrigt:
Tillsvidareanställning med tillträde i Januari som inleds med 6 månaders provanställning. Tjänstgöringsgrad 100% eller enl. överenskommelse. Arbetstid helgfria vardagar 8-17. Arbetet utförs fysiskt på plats.
Tjänsten innehåller resor till kunder och Falck-enheter i närområdet (Köping och Arboga tex) efter verksamhetens behov, vilket innebär att du måste ha körkort och gärna egen bil i tjänsten.
Är du intresserad?
Vid frågor är du välkommen att kontakta Konsultchef Tommy Mets på tommy.mets@falcksverige.se
.
Välkommen med din ansökan senast 2025-02-28. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista datum för ansökan.
