Leg Psykolog till företagshälsa
Falck Sverige AB / Psykologjobb / Helsingborg Visa alla psykologjobb i Helsingborg
2026-07-08
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Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, organisations- och ledarskapsutveckling, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Falcks tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privatliv för alla.
Är du en legitimerad psykolog som vill använda din expertis för att bygga hållbara och högpresterande arbetsplatser? På Falck fokuserar vi på att stärka det friska och ge människor verktyg för att hantera arbetslivets utmaningar, såsom stress och konflikter. Ditt arbete består främst av riktade, kortare insatser på individnivå där du möter ett motiverat klientel som vill tillbaka och framåt. Falck hälsa och arbetsliv söker nu en till kollega till sin mottagning i Helsingborg!
Hos oss på Falck i Helsingborg får du chansen att arbeta proaktivt och se direkt effekt av dina insatser, både för individen och organisationen, i nära samarbete med våra företagsläkare, fysioterapeuter och andra specialister. Rollens fokus ligger på samtalsstöd på individnivå, även om insatser på grupp-och organisationsnivå kan förekomma. Du kommer att leverera både fysiskt och digitalt till både lokala och nationella kunder, vilket ger en intressant variation i ditt jobb. Publiceringsdatum2026-07-08Kvalifikationer
Legitimation som psykolog
Erfarenhet av stödsamtal och behandlingar med metoder som KBT, ACT eller liknande
Svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
God datavana samt intresse och gärna erfarenhet av att leverera i digitala verktyg och arbeta med online-baserade metoder.
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta med grupper och/eller hålla workshops
Erfarenhet av organisationsuppdrag
Som person är du trygg i din yrkesroll, kommunikativ och en utpräglad lagspelare som trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra kompetenser. Du är drivande och har förmågan att axla rollen som konsult genom att bla förkovra dig inom nya områden som kunder efterfrågar och jobba kreativt mot dem för bästa resultat.
Du känner igen dig i våra Winning Behaviours: Vi bryr oss om, Vi bygger förtroende, Tillsammans skapar vi mer värde.
Vi erbjuder dig:
Kollektivavtal, bra marknadsmässiga förmåner
Tillgång till ett nära och coachande ledarskap, trevliga kollegor och ett bolag som värnar om hela människan!
Att jobba som en viktig nyckelresurs i tvärfunktionella team med spetskompetens inom hälsa och arbetsliv
Självständigt och omväxlande arbete med kollegor över hela landet för kunskaps-och erfarenhetsutbyte i olika digitala/fysiska forum
Spännande arbetsplats med en enorm bredd av kompetens som borgar för ett kontinuerligt lärande i ett bolag under utveckling med interna möjligheter att växa
Ett kreativt utrymme att skräddarsy lösningar till våra kunder som finns representerade inom alla branscher, med möjlighet att påverka och skapa resultat på både individ-och organisationsnivå
Vara med och påverka i en av Sveriges framtidsbranscher i ett globalt bolag med muskler som fyller en viktig samhällsfunktion
Övrigt:
Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning, tillträde i september eller enligt ök. Tjänstgöringsgrad 100%, arbetstid helgfria vardagar 8-17. Arbetet utförs fysiskt på plats.
Tjänsten innehåller resor till kunder och Falck-enheter i närområdet (tex Landskrona) efter verksamhetens behov, vilket innebär att du måste ha körkort och gärna egen bil i tjänsten.
Är du intresserad?
Vid frågor är du välkommen att kontakta Konsultchef Anna Mohlin på anna.mohlin@falcksverige.se
. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Välkommen med din ansökan senast 2026-07-30. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista datum för ansökan.
#LI-UT1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falck Sverige AB
(org.nr 556235-1907)
Järnvägsgatan 35 (visa karta
)
252 25 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterare
Anna Mohlin anna.mohlin@falcksverige.se Jobbnummer
9996410