Leg Psykolog till Företagshälsa
Falck Sverige AB / Psykologjobb / Karlstad Visa alla psykologjobb i Karlstad
2026-06-16
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Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, organisations- och ledarskapsutveckling, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Falcks tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privatliv för alla.
Är du en Leg. Psykolog som vill använda din expertis för att bygga hållbara och högpresterande arbetsplatser? På Falck fokuserar vi på att stärka det friska och ge människor verktyg för att hantera arbetslivets utmaningar, såsom stress och konflikter. Ditt arbete består främst av riktade, kortare insatser på individnivå i form av stödsamtal till kundanställda.
Vi söker en legitimerad psykolog som vill göra skillnad i människors vardag genom individuella samtalsstöd. Hos oss får du arbeta med varierande klientkontakter, bidra med din kompetens i ett team som värdesätter kvalitet, omtanke och professionellt bemötande, och vara med och utveckla insatser som verkligen hjälper. Här får du ett meningsfullt arbete där din erfarenhet och ditt engagemang gör skillnad varje dag. Du levererar både digitalt och fysiskt till lokala och nationella kunder inom en mängd branscher; privat och offentlig sektor, större och mindre verksamheter vilket ger en intressant bredd på tjänsten. Du arbetar tvärfunktionellt tillsammans med företagsläkare, företagssköterskor, beteendevetare, fysioterapeuter m.fl. som jobbar samspelande med våra kunder och deras medarbetare mot goda resultat.
Du kommer bl.a. att arbeta med:
Stödsamtal och samtalsbehandling med fokus på rehabilitering
Handledning av individer och grupper
Konflikthanteringar och chefsstöd
Psykosociala arbetsmiljöfrågor
Kartläggningar
UtbildningarPubliceringsdatum2026-06-16Kvalifikationer
leg psykolog med intresse och erfarenhet av att arbeta med insatser kopplade till arbetsrelaterad ohälsa
erfarenhet av individsamtal, utbildning och grupper
behärskar svenska och engelska i tal och skrift
god datavana samt intresse och gärna erfarenhet av att leverera i digitala verktyg och arbeta med online-baserade metoder.
Meriterande:
erfarenhet från företagshälsa eller privat vårdgivare
vidareutbildning inom eller erfarenhet av området rehabilitering, organisatorisk och social arbetsmiljö.
erfarenhet av att ha arbetat med KBT, ACT, eller FACT
Som person är du trygg i din yrkesroll, kommunikativ och en utpräglad lagspelare som trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra kompetenser. Du är drivande och har förmågan att axla rollen som konsult genom att bla förkovra dig inom nya områden som kunder efterfrågar och jobba kreativt mot dem för bästa resultat.
Du känner igen dig i våra Winning Behaviours: Vi bryr oss om, Vi bygger förtroende, Tillsammans skapar vi mer värde.
Vi erbjuder dig:
En fokuserad och tydlig roll: Här får du möjlighet att fördjupa dig inom stödsamtal
Utveckling: Självständigt och omväxlande arbete med ett kreativt utrymme att skräddarsy lösningar till våra kunder
En strukturerad vardag: En förutsägbar arbetsdag som gör det enklare att planera din tid och energi.
Nära ledarskap och trevliga kollegor: Du blir en del av ett stöttande team och ett bolag som värnar om hela människan.
Nationellt nätverk: Tillgång till kunskapsutbyte med psykologkollegor över hela landet.
Trygga villkor: Kollektivavtal och bra marknadsmässiga förmåner.Övrig information
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tjänstgöringsgrad 100 % med start efter sommaren. Arbetstid helgfria vardagar 8-17.
Tjänsten kan innehålla resor vilket innebär att du måste ha körkort och gärna tillgång till egen bil.
Är du intresserad?
Vid frågor är du välkommen att kontakta Konsultchef Ida Löfberg på email ida.lofberg@falcksverige.se
. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Välkommen med din ansökan senast 2026-07-03. Vänta inte med att skicka in din ansökan då urval och intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Vi undanber oss kontakt med annonserings- och rekryteringsföretag.
#LI-UT1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falck Sverige AB
(org.nr 556235-1907)
Pumpgatan 5 (visa karta
)
652 21 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterare
Ida Löfberg ida.lofberg@falcksverige.se Jobbnummer
9966922