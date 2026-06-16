Leg psykolog till Företagshälsa
Falck Sverige AB / Psykologjobb / Östersund Visa alla psykologjobb i Östersund
2026-06-16
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falck Sverige AB i Östersund
, Sundsvall
, Härnösand
, Örnsköldsvik
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, organisations- och ledarskapsutveckling, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Falcks tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privatliv för alla.
Är du Leg Psykolog och vill använda din expertis för att bygga hållbara och högpresterande arbetsplatser? På Falck fokuserar vi på att stärka det friska och ge människor verktyg för att hantera arbetslivets utmaningar, såsom stress och konflikter. Falck växer och det här är en unik möjlighet att bli en del av ett bolag med framåtanda och ett framgångsrikt stabilt team. Så är du en erfaren legitimerad psykolog, vänta inte med din ansökan då vi hanterar ansökningar löpande!
Som Leg. psykolog på Falck arbetar du konsultativt och skräddarsytt mot våra kunder som ett stöd för chefer, kontaktpersoner och anställda. Du levererar både digitalt och fysiskt till lokala och nationella kunder inom en mängd branscher; privat och offentlig sektor, större och mindre verksamheter vilket ger en intressant bredd på tjänsten. Tyngdpunkten ligger på att genomföra insatser på individnivå, men även en stor del uppdrag på grupp- och organisationsnivå i form av exempelvis kartläggningar, utbildningar och handledning av grupper. Du arbetar tvärfunktionellt tillsammans med företagsläkare, företagssköterskor, fysioterapeuter, rehabsamordnare m.fl. som jobbar samspelande med våra kunder och deras medarbetare mot goda resultat.
Du kommer bl.a. att arbeta med:
Stödsamtal och samtalsbehandling med fokus på rehabilitering och förebyggande insatser
Handledning av individer och grupper
Konflikthantering och chefsstöd
Psykosociala arbetsmiljöfrågor
Kartläggningar
UtbildningarPubliceringsdatum2026-06-16Kvalifikationer
Leg psykolog med intresse och erfarenhet av att arbeta med insatser kopplade till arbetsrelaterad ohälsa
erfarenhet av individsamtal, utbildning och grupper
behärskar svenska och engelska i tal och skrift
god datorvana samt intresse och gärna erfarenhet av att leverera i digitala verktyg och arbeta med online-baserade metoder
Meriterande:
erfarenhet från företagshälsa eller privat vårdgivare
vidareutbildning inom eller erfarenhet av området rehabilitering, organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
erfarenhet av att ha arbetat med KBT, ACT, eller FACT
Som person är du trygg i din yrkesroll, kommunikativ och en utpräglad lagspelare som trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra kompetenser. Du är drivande och har förmågan att axla rollen som konsult genom att bla förkovra dig inom nya områden som kunder efterfrågar och jobba kreativt mot dem för bästa resultat.
Du känner igen dig i våra Winning Behaviours: Vi bryr oss om, Vi bygger förtroende, Tillsammans skapar vi mer värde.
Vi erbjuder dig:
Utveckling: Självständigt och omväxlande arbete med ett kreativt utrymme att skräddarsy lösningar till våra kunder
En strukturerad vardag: En förutsägbar arbetsdag som gör det enklare att planera din tid
Nära ledarskap och trevliga kollegor: Du blir en del av ett tryggt och stöttande team och ett bolag som värnar om hela människan
Nationellt nätverk: Tillgång till handledning samt kunskapsutbyte med kollegor över hela landet
Trygga villkor: Kollektivavtal, bra marknadsmässiga förmånerÖvrig information
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tjänstgöringsgrad 100 % med start i oktober. Arbetstid helgfria vardagar 8-17.
Tjänsten kan innehålla resor vilket innebär att du måste ha körkort och gärna tillgång till egen bil.
Är du intresserad?
Vid frågor är du välkommen att kontakta Konsultchef Lina Alshorn på email lina.alshorn@falcksverige.se
Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Välkommen med din ansökan senast 2026-07-26. Vänta inte med att skicka in din ansökan då urval och intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Vi undanber oss kontakt med annonserings- och rekryteringsföretag.
#LI-UT1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falck Sverige AB
(org.nr 556235-1907)
831 34 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterare
Lina Alshorn lina.alshorn@falcksverige.se Jobbnummer
9966871