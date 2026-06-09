Leg. Psykolog till Företagshälsa
Falck Sverige AB / Psykologjobb / Växjö Visa alla psykologjobb i Växjö
2026-06-09
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Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, organisations- och ledarskapsutveckling, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Falcks tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privatliv för alla.
Är du Leg Psykolog och vill använda din expertis för att bygga hållbara och högpresterande arbetsplatser? På Falck fokuserar vi på att stärka det friska och ge människor verktyg för att hantera arbetslivets utmaningar, såsom stress och konflikter. Falck söker nu en kollega till sin mottagning i Växjö!
Som Leg. psykolog på Falck arbetar du konsultativt och skräddarsytt mot våra kunder som ett stöd för chefer, kontaktpersoner och anställda. Du levererar både digitalt och fysiskt till lokala och nationella kunder inom en mängd branscher; privat och offentlig sektor, större och mindre verksamheter vilket ger en intressant bredd på tjänsten. Tyngdpunkten ligger på att genomföra insatser på individnivå, men även uppdrag på grupp- och organisationsnivå i form av exempelvis kartläggningar, utbildningar och handledning av grupper. Du arbetar tvärfunktionellt tillsammans med företagsläkare, företagssköterskor, beteendevetare och fysioterapeuter som jobbar samspelande med våra kunder och deras medarbetare mot goda resultat.
Du kommer bl.a. att arbeta med:
Stödsamtal och samtalsbehandling med fokus på rehabilitering
Handledning av individer och grupper
Konflikthanteringar och chefsstöd
Psykosociala arbetsmiljöfrågor
KartläggningarPubliceringsdatum2026-06-09Kvalifikationer
leg psykolog med intresse och erfarenhet av att arbeta med insatser kopplade till arbetsrelaterad ohälsa
erfarenhet av individsamtal, utbildning och grupper
behärskar svenska och engelska i tal och skrift
god datavana samt intresse och gärna erfarenhet av att leverera i digitala verktyg och arbeta med online-baserade metoder.
Meriterande:
erfarenhet från företagshälsa eller privat vårdgivare
vidareutbildning inom eller erfarenhet av området rehabilitering, organisatorisk och social arbetsmiljö.
erfarenhet av att ha arbetat med KBT, ACT, eller FACT
Som person är du;
trygg i din yrkesroll, strukturerad och arbetar systematiskt med analys, genomförande och uppföljning
drivande och ser sambandet mellan individ, grupp och organisation och har förmåga att omsätta det till effektiva insatser i relation till kund
kommunikativ och relationsbyggande med lyhördhet för kundens behov
en utpräglad lagspelare med förmåga att jobba med olika yrkeskompetenser såväl som självständigt
Du känner igen dig i våra Winning Behaviours: Vi bryr oss om, Vi bygger förtroende, Tillsammans skapar vi mer värde
Vi erbjuder dig:
Utveckling: Självständigt och omväxlande arbete med ett kreativt utrymme att skräddarsy lösningar till våra kunder
En strukturerad vardag: En förutsägbar arbetsdag som gör det enklare att planera din tid och energi.
Nära ledarskap och trevliga kollegor: Du blir en del av ett stöttande team och ett bolag som värnar om hela människan.
Nationellt nätverk: Tillgång till kunskapsutbyte med kollegor över hela landet.
Trygga villkor: Kollektivavtal, bra marknadsmässiga förmåner.Övrig information
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tjänstgöringsgrad 100 % med start efter sommaren. Arbetstid helgfria vardagar 8-17.
Tjänsten kan innehålla resor vilket innebär att du måste ha körkort och gärna tillgång till egen bil.
Är du intresserad?
Vid frågor är du välkommen att kontakta Konsultchef Sabina Ståhle på sabina.stahle@falcksverige.se
.. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Välkommen med din ansökan senast 2026-06-28. Urval och intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Vi undanber oss kontakt med annonserings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falck Sverige AB
(org.nr 556235-1907)
Honnörsgatan 16 (visa karta
)
352 36 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterare
Sabina Ståhle sabina.stahle@falcksverige.se Jobbnummer
9956021