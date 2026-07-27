Leg psykolog till barnteamet vid Liljeholmens Universitetsvårdcentral
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2026-07-27
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Vill du arbeta med barn och unga i en engagerad primärvårdsmiljö? Liljeholmens Universitetsvårdcentral söker nu en erfaren legitimerad psykolog till vårt barnteam.
Liljeholmens Universitetsvårdcentral är en del av Akademiskt primärvårdscentrum och bedriver vård, utbildning, utveckling och forskning i nära samverkan med Karolinska Institutet och andra aktörer inom Region Stockholm.Publiceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
Som psykolog i barnteamet arbetar du med bedömning och behandling av barn och unga med mild till måttlig psykisk ohälsa. Arbetet sker i samverkan med vårdnadshavare, kollegor på vårdcentralen och vid behov andra aktörer runt barnet.
Du blir en del av ett psykosocialt team med psykologer, psykoterapeuter och kurator. Tjänsten passar dig som vill arbeta brett kliniskt, med både självständighet och kollegialt stöd, och som trivs med primärvårdens breda och varierade uppdrag.
Det är ett vikariat på 1 år med möjlighet till förlängning. Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att:
• Bedöma och behandla barn och unga med mild till måttlig psykisk ohälsa.
• Genomföra strukturerade bedömningar, rådgivning och kortare behandlingsinsatser.
• Arbeta med vårdnadshavarkontakter, föräldrastöd och psykoedukation.
• Vid behov samverka med exempelvis skola, BUP och socialtjänst dokumentera och följa upp insatser enligt gällande rutiner.
Arbetet kan omfatta både fysiska besök och digitala vårdkontakter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och har erfarenhet av kliniskt arbete med barn, unga och deras familjer. Du har god förmåga att göra psykologiska bedömningar, planera behandlingsinsatser och arbeta självständigt inom primärvårdens uppdrag.
Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift och dokumenterar strukturerat och professionellt.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Primärvård, första linjens psykiatri eller motsvarande verksamhet för barn och unga.
• Bedömning och behandling av ångest, nedstämdhet, stress, sömnsvårigheter, oro eller beteendeproblematik.
• Föräldrastöd och familjeinriktat arbete.
• KBT och andra evidensbaserade psykologiska metoder för barn och unga.
• Gruppbehandling och digitala behandlingsinsatser.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett varmt, professionellt och förtroendeskapande bemötande. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, är trygg i kliniska bedömningar och kan anpassa insatser efter patientens och familjens behov.
Du har god organisatorisk förmåga, kan prioritera i ett varierat patientflöde och bidrar till ett gott samarbetsklimat. Vi värdesätter ansvarstagande, flexibilitet och vilja att utveckla verksamheten tillsammans med andra.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Liljeholmens vårdcentral Kontakt
John Hasslinger, Psykologförbundet regionstockholm@psykologforbundet.se Jobbnummer
10013190