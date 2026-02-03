Leg. Psykolog sökes till Svenska Re, San Agustin, Gran Canaria
Svenska Re AB / Psykologjobb / Stockholm Visa alla psykologjobb i Stockholm
2026-02-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Re AB i Stockholm
Svenska Res rehabiliteringsanläggning i San Agustin, Gran Canaria söker leg. psykolog till kommande säsong, 26 augusti 2026 - 2 juni 2027.
Vi arbetar i multiprofessionellt team i en utvecklande miljö och tillsammans skapar vi en inspirerande och meningsfull arbetsplats. Svenska Res värdeord är engagemang, respekt och ansvar.
Vi söker dig som vill arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. Svenska Res vision är att vara det naturliga valet inom hälsa och rehabilitering för att individer ska kunna behålla, förbättra eller återfå hälsa och arbetsförmåga.
Som psykolog i Svenska Res team är du huvudansvarig för programmet "Rehabilitering Psykisk Hälsa" som riktar sig till personer med någon form av arbetsrelaterad stressdiagnos. Programmet är 3 veckor långt. Du fungerar som kontaktperson för de deltagarna och leder gruppträffar. Utöver de kan du ha enskilda samtal med deltagare i andra program och håller i avspänningsövningar samt föreläsningar. Det är meriterande om du kan leda fysiska gruppaktiviteter.
Datavana, du har även har digitala möten med deltagarna före programstart på Gran Canaria, skriver journal samt resultatrapporter.
Du är självgående, tar eget ansvar och vill samt är van att arbeta i team. Då arbetsplatsen är på Gran Canaria har du lätt att anpassa dig i andra miljöer långt ifrån din vardag med allt vad det innebär. Du är serviceinriktad och är van att ta tag i olika situationer.
Skicka in personligt brev tillsammans med cv till: karin.gonzalezbergh@svenska-re.se
före den 25 februari 2026.
Svenska Re har arbetat med rehabilitering i San Agustin sedan 1972 och verksamheten är ISO-certifierad enligt 9001:2015. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: karin.gonzalezbergh@svenska-re.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Re AB
(org.nr 556153-3661), http://www.svenska-re.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Re AB, Svenska Jobbnummer
9721433