Leg. psykolog sökes till BVC, Vårdcentralen Vallås
2026-01-28
Vill du bli en del av vårt engagerade och kompetenta team? Passa då på att söka till vår tjänst redan idag!
Om arbetet
Vi söker en BHV psykolog till Vårdcentralen Vallås.
Arbetet på BVC innebär konsultation till personal och föräldrar, psykologisk behandling av korttidskaraktär samt bedömning och utredningsarbete. Du har möjlighet att påverka ditt eget arbete och schema samt alternera mellan digitala och fysiska besök. På BVC arbetar du i team med två erfarna bvc sköterskor.
Om du är intresserad av ett större uppdrag finns möjligheten att på 20% arbete på Neurorehab som också har sina lokaler på Vårdcentralen Vallås. På Neurorehab arbetar du i team med fysioterapeuter, arbetsterapeuter och logoped och möter bland annat patienter med stroke, MS och post-covid.
Om arbetsplatsen
Vi som arbetar på Vårdcentralen Vallås är ett positivt gäng som trivs tillsammans och är stolta över det goda samarbetet mellan våra olika professioner. Vi är nyfikna och vågar prova nya idéer. Vi arbetar med fokus på att varje patientmöte är unikt och ska bli det bästa. Hos oss värdesätter vi ett gott samarbete där du erbjuds möjligheten till handledning och kunskapsutbyte från dina kollegor.
Vårdcentralen Vallås har cirka 6 300 listade patienter. Vi har läkarmottagning med specialistläkare i allmänmedicin, barnavårdscentral, distriktssköterskemottagning och vaccinationsmottagning. På vårdcentralen finns även sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och psykolog. Ett äldreboende, SÄBO, i området är knutet till vårdcentralen.
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med KBT-kompetens.
Du känner dig bekväm med såväl självständigt arbete som teamarbete. Du har god samarbets- och kommunikationsförmåga och trivs med att arbeta och utveckla verksamheten tillsammans med andra. Du har lätt för att anpassa dig och ser möjligheter i förändringar. Vidare behöver du vara bra på att organisera och prioritera ditt arbete. Goda kunskaper i det svenska språket, i såväl tal som skrift, förutsätts, likaså goda datorkunskaper. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka förmåner vi kan erbjuda dig som anställd https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/formaner
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/101". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Vårdcentralen Halland Kontakt
Regina Laumann, Verksamhetschef 072-0858536 Jobbnummer
9710434