Leg. psykolog/psykoterapeut till Medpro Clinic Noltorp, Alingsås
2025-10-10
Vi söker nu psykolog/psykoterapeut till Medpro Clinic Noltorp Vårdcentral
På Medpro Clinic Noltorp arbetar ca 55 medarbetare inom 13 olika professioner som erbjuder ett komplett primärvårdsutbud till våra 7100 listade patienter. Hos oss hittar du ett engagerat team som tillsammans driver och utvecklar primärvården. Vi har ett teambaserat arbetssätt kring våra patienter och här är alla i arbetsgruppen en viktig del i att utveckla våra arbetssätt, patientbemötande och vårdkvalitet. Vår verksamhet bygger på gott bemötande, kontinuitet, kvalitet och tillgänglighet.
Hos oss finns vårdcentral, BVC, mottagning för Ungas Psykiska Hälsa och rehabmottagning. Detta innebär att vi kan ta emot patienter i alla åldersspann och erbjuda ett komplett vårdutbud inom primärvården.
Vi erbjuder en arbetsplats med korta beslutsvägar där du har möjlighet att utveckla och påverka ditt arbete. Vi provar gärna nya idéer och inriktningar och är måna om våra medarbetares kompetensutveckling.
Samtliga av våra medarbetare omfattas av kollektivavtal.

Dina arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du med stegvis vård, vilket innebär att behandlingens intensitet anpassas efter patientens behov av vård. Ibland räcker det med ett eller ett par besök. Målet är att patienten ska öka sin livskvalitet och fungera bättre i sin vardag. Samtalen består av kortare konsultationer, såsom FACT, råd och hjälp till självhjälp. Vi arbetar även med föreläsningar, internetbaserad terapi, individuella terapier i form av psykologisk rådgivning och primärvårdsanpassad kognitiv beteendeterapi (KBT) samt flertalet gruppbaserade transdiagnostiska interventioner. På Noltorp har vi ett utvecklat flöde kring psykisk hälsa och ett team som arbetar tvärprofessionellt, TPH.Kvalifikationer
Leg. Psykolog eller leg psykoterapeut med KBT-inriktning. Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och har erfarenhet av yrket, gärna från primärvården. Personlig lämplighet och förmåga att passa in i teamet är av största vikt.
Omfattning: Deltid 60% - 75%
Anställningsform: Vikariat, med möjlighet till fast tjänst
Tillträde: Enligt överenskommelse
Förmåner: Bland annat friskvårdsbidrag, gruppförsäkring, cykelförmån, erbjudanden på träningskort på flera etablerade träningsanläggningar, rabatt hos Specsavers
Vi hoppas att du tycker det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Medpro Clinic - en del av Medtanken Group
Medtanken Group är en primärvårdsaktör i Västra Götalandsregionen och Region Skåne med 25 vårdcentraler samt flertalet Rehabcenter, mottagningar för Ungas psykiska hälsa, Seniorhälsa samt mycket mer. Vi bedriver vård i privat regi på likvärdiga villkor som offentliga verksamheter, inom ramen av avtal med regionerna. Vi bedriver även privat vård genom vårt specialistsjukhus samt företagshälsor.
Vårt mål är att vi ska leverera den bästa servicen, en sömlös vård med ett högt engagemang och vara det självklara valet för våra patienter. Vårt arbete kännetecknas av att vi vill ge våra patienter en hög tillgänglighet till medicinsk bedömning samt ha ett tillitsskapande bemötande i världsklass. Detta samtidigt som vi är den bästa arbetsplatsen för våra engagerade medarbetare som ges möjligheten att jobba på toppen av sin kompetens.
Verksamheterna drivs med ett flertal engagerade och kunniga team med patienten i fokus under varumärkena Medpro Clinic, Omtanken, Citysjukhuset +7, Kvarterskliniken och HMC - Hälsomedicinskt center.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
