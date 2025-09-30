Leg. psykolog/psykoterapeut sökes till vikariat på privat mottagning
2025-09-30
Vi på Alstra psykologbyrå söker en legitimerad psykolog för ett vikariat på ett år med start i januari 2026 - med möjlighet till tillsvidareanställning. Hos oss får du arbeta självständigt, utan onödig administration, men med kollegialt stöd när du behöver det.
Om verksamheten
Alstra är en liten psykologmottagning i centrala Linköping som startade 2018. Vi värnar om både patienternas och våra egna livsbalanser - därför har vi valt bort onödig administration och obligatoriska möten. Här får du friheten att lägga upp din tid och ditt arbete på ett sätt som fungerar för dig, samtidigt som du har tillgång till egen parkering precis utanför mottagningen.Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
Som psykolog hos oss arbetar du främst med psykologisk behandling, med KBT som grund. Det finns även möjlighet att arbeta med neuropsykiatriska utredningar och arbetspsykologiska bedömningar, om du har intresse och erfarenhet av det. Majoriteten av våra patienter är vuxna, men det kan även bli aktuellt med barn- och ungdomsärenden.Kvalifikationer
Legitimerad psykolog
Minst två års erfarenhet av psykologisk behandling
Utbildning inom KBT (krav)
Erfarenhet av andra behandlingsinriktningar, neuropsykiatriska utredningar och arbetspsykologiska utredningar är meriterande
Vi erbjuder
Vikariat på heltid (1 år) med start februari 2026
Möjlighet till tillsvidareanställning
Självständigt arbete med stor frihet
Kollegial handledning som stöd
Centralt läge i Linköping med egen parkeringSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: info@alstrapsykologbyra.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alstra Psykologbyrå HB
