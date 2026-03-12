Leg psykolog/psykoterapeut med KBT-inriktning
Wise Living är en psykoterapimottagning med verksamhet i Lund, Malmö och Helsingborg. Vi erbjuder bland annat psykologisk behandling inom ramen för Vårdval Psykoterapi i Region Skåne.
Vi söker nu en legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut till vår mottagning i centrala Lund. Hos oss arbetar du med individuell psykologisk behandling, främst inom Region Skånes vårdval psykoterapi, men även inom andra avtal och uppdrag såsom försäkringsbolag, företagshälsovård och privata klienter.
Arbetet innebär att du bedömer och behandlar personer med lindriga till medelsvåra psykiska besvär. Utöver vårdvalet ges möjlighet att arbeta med klienter inom andra sammanhang och med varierande målsättningar, vilket ger omväxling och bredd i det kliniska arbetet.
Vilka är vi?
Inom Wise Living är vi ett 20-tal psykologer/psykoterapeuter fördelat på våra tre psykoterapimottagningar i Lund, Malmö och Helsingborg. Vi erbjuder behandling utifrån kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk terapi. Hos oss råder frihet under ansvar vilket ger dig en stor möjlighet att planera din arbetsdag så den passar dig.
Du får tillgång till regelbunden handledning och interna utbildningar. Hos oss får du goda möjligheter att utvecklas som kliniker. Vi strävar efter att vara en trygg och inkluderande arbetsplats - både för klienter och för medarbetare - det är en central värdering för oss. Vi värdesätter våra olikheter och ser styrkan i att våra medarbetare har erfarenheter från många olika kunskapsområden. Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Individuell psykologisk behandling
Bedömning och behandling av lindriga- till medelsvåra besvär inom bland annat ångest, depression, stress, sömnstörning, relationsproblem och krisreaktionerProfil
Leg. psykolog eller leg. psykoterapeut med inriktning KBT (eller KBT & PDT)
Erfarenhet av samtalsbehandling, gärna från primärvårdskontext
Trygg med självständigt kliniskt arbete, du trivs med att en stor del av din arbetstid är i kontakt med klienter
Strukturerad, ansvarstagande och med ett genuint intresse för kliniskt arbete
Vad vi erbjuder
En inkluderande arbetsmiljö med fokus på trygghet och respekt för olikheter
Trevliga kollegor med stort intresse för psykologisk behandling
Trygg anställning med kollektivavtal
Möjlighet till del- och heltid, med en prioritet för högre tjänstgöringsgrader i denna roll
Handledning och interna utbildningar
Administrativt stöd, journalsystem och remissflöde - så att du kan fokusera på ditt patientarbete
Generöst friskvårdsbidrag
Ett lyhört och nära ledarskap med psykolog som närmsta chef
Tillgång till sociala evenemang såsom AWs, julmingel med flera
AnsökanSista ansökningsdag är fredag 17/4 2026, men urval sker löpande.
Vid frågor, kontakta:Olof Johansson, psykolog och verksamhetschef, olof.johansson@wiseliving.se
Vi ser fram emot din ansökan - varmt välkommen till Wise Living!
Wise Living är en del av LifeWise som ägs av Prima vård. Inom verksamhetsområdet Lifewise erbjuder vi tjänster till företag såsom handledning, utbildningar, ledningsgruppsutveckling och coachsamtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB
(org.nr 556740-8918)
223 61 LUND Arbetsplats
Prima Vård Kontakt
verksamhetschef
Olof Johansson olof.johansson@wiseliving.se Jobbnummer
9793199