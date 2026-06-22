Leg. Psykolog på föräldravikariat till Företagshälsa
Falck Sverige AB / Psykologjobb / Vilhelmina Visa alla psykologjobb i Vilhelmina
2026-06-22
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Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, organisations- och ledarskapsutveckling, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Falcks tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privatliv för alla.
Är du en legitimerad psykolog som vill använda din expertis för att bygga hållbara och högpresterande arbetsplatser? På Falck fokuserar vi på att stärka det friska och ge människor verktyg för att hantera arbetslivets utmaningar. I ditt arbete ligger ett tydligt fokus på arbetsförmågebedömningar, vid sidan av riktade, kortare insatser på individnivå för att hantera exempelvis stress och konflikter. Du möter ett motiverat klientel som vill tillbaka och framåt. Vikariatet är placerat i Vilhelmina/Lycksele med fysisk leverans av våra tjänster men främst mycket digitalt arbete med kunder över hela Sverige, vilket ger en intressant variation i ditt jobb. För att detta ska fungera smidigt behöver du vara bosatt inom pendlingsavstånd. Vi tror också att den bästa utvecklingen och teamkänslan skapas när vi sitter tillsammans.
I den här rollen på Falck får du chansen att arbeta proaktivt och verkligen se direkt effekt av dina insatser, både för individen och organisationen, i nära samarbete med våra företagsläkare, fysioterapeuter och andra specialister. Rollens fokus ligger på arbetsförmågebedömningar och samtalsstöd på individnivå, även om insatser på grupp-och organisationsnivå kan förekomma.Publiceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Legitimation som psykolog
Erfarenhet av stödsamtal och behandlingar med metoder som KBT, ACT eller liknande
Svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
God datavana samt intresse och gärna erfarenhet av att leverera i digitala verktyg och arbeta med online-baserade metoder.
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta med grupper och/eller hålla workshops
Erfarenhet av organisationsuppdrag
Som person är du trygg i din yrkesroll, kommunikativ och en utpräglad lagspelare som trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra kompetenser. Du är drivande och har förmågan att axla rollen som konsult genom att bla förkovra dig inom nya områden som kunder efterfrågar och jobba kreativt mot dem för bästa resultat.
Du känner igen dig i våra Winning Behaviours: Vi bryr oss om, Vi bygger förtroende, Tillsammans skapar vi mer värde.
Vi erbjuder dig:
En fokuserad och tydlig roll: Här får du möjlighet att fördjupa dig inom stödsamtal och arbetsförmågebedömningar
En strukturerad vardag: En förutsägbar arbetsdag som gör det enklare att planera din tid och energi.
Nära ledarskap och trevliga kollegor: Du blir en del av ett stöttande team och ett bolag som värnar om hela människan.
Nationellt nätverk: Tillgång till kunskapsutbyte med psykologkollegor över hela landet.
Trygga villkor: Kollektivavtal, bra marknadsmässiga förmåner.
Övrigt:
Föräldravikariat på 12 månader. Tjänstgöringsgrad 100% och tillträde efter sommaren. Arbetstid helgfria vardagar 8-17.
Placering: Vilhelmina eller Lycksele. Tjänsten innehåller resor i närområdet efter verksamhetens behov, vilket innebär att du måste ha körkort och gärna tillgång till egen bil.
Är du intresserad?
Vid frågor är du välkommen att kontakta Konsultchef Helen Salomonsson på helen.salomonsson@falcksverige.se
. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Välkommen med din ansökan senast 2026-07-12. Urval och intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista datum för ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonserings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falck Sverige AB
(org.nr 556235-1907)
Volgsjövägen 48A (visa karta
)
912 32 VILHELMINA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterare
Helen Salomonsson helen.salomonsson@falcksverige.se Jobbnummer
9973885