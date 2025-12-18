Leg psykolog nationell högspecialiserad vård inom könsdysfori barn och unga
Region Östergötland / Psykologjobb / Linköping Visa alla psykologjobb i Linköping
2025-12-18
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Region Östergötland har i uppdrag att bedriva nationell högspecialiserad vård inom könsdysfori och nu söker vi psykolog till vår könsidentitetsmottagning för barn och unga (KIM).
Teamet består av psykologer, kuratorer, läkare och vårdadministratörer.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
I denna tjänst får du vara med och utveckla och arbeta i en nationell högspecialiserad vård för barn och unga.
Här kan du läsa om vår karriärstege för psykologer och om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som både vill jobba brett med BUPs basuppdrag och specialiserat på Könsidentitets-mottagningen (KIM)
Vi eftersträvar en sammanhållen vårdprocess över hela kliniken och tjänsten är delad mellan KIM och BUPs öppenvård. På BUPs öppenvård har du möjlighet att arbeta med behandling, i akuta uppdrag och/eller neuropsykiatriska utredningar utifrån vad som passar dig bäst.
Som psykolog på KIM ansvarar du för den psykologiska bedömningen och utredningen av eventuell könsdysfori tillsammans med teamets kuratorer och läkare. Det sker bland annat med hjälp av kartläggande samtal, intervjuer, föräldrasamtal och olika skattningar. Patienterna remitteras in från en BUP-mottagning och KIM ansvarar för att utreda patienterna samt konsultera och stötta övriga BUP-mottagningar i frågor rörande könsdysfori.
Som psykolog på KIM samarbetar du med andra vårdgivare inom NHV-uppdraget såsom endokrinologer, logopeder, vuxenpsykiatrin och övriga delar av sjukvården som ingår i vårdkedjan. Då NHV-uppdraget är relativt nytt pågår fortsatt utveckling av mottagningen. Vi följer Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för barn och unga med könsdysfori.
Arbetsgrupp
Allt arbete inom BUP sker i nära samarbete inom ett team. I KIM består teamet av psykologer, kuratorer, läkare och vårdadministratörer. Vi har även ett nära samarbete med KIM Vuxen i Linköping, Barn- och ungdomshälsorna i länet samt våra samarbetsmottagningar i Region Skåne. Vårt främsta upptagningsområde är Sydöstra sjukvårdsregionen.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med några års erfarenhet inom yrket. Då du ska kommunicera med patienter, närstående och kollegor är det viktigt att du har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom psykiatri och med vana av att arbeta med barnpsykiatriska utredningar, breda bedömningar samt behandling. Det är meriterande om du har vana/intresse av att möta HBTQi+ personer och har en förståelse för gruppen.
Vi söker dig som har engagemang och drivkraft att jobba självständigt men också stor del tillsammans i tvärprofessionellt team. Vi vill att du har intresse av att arbeta med förbättring och utveckling av teamet och vårdprocessen med patientens bästa i fokus. Viktiga förmågor är lyhördhet, god samarbetsförmåga, och trygghet i yrkesrollen. Du trivs med att ha varierande arbetsuppgifter och arbetar i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet enligt framtagna riktlinjer.
Vi sätter stort värde på den sociala arbetsmiljön och önskar att du också tycker det är viktigt att bidra och ha trevligt tillsammans på jobbet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1811". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Barn och ungdomspsykiatriska kliniken US Kontakt
Biträdande verksamhetschef Kristin Ljungemyr kristin.ljungemyr@regionostergotland.se 010-1038358 Jobbnummer
9651225