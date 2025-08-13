Leg. Psykolog med KBT-inriktning till Mobilia Vårdcentral
2025-08-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Mobilia Vårdcentral är ett privat alternativ till den offentliga vården. Vår målsättning är att finnas till hands när du behöver oss och att erbjuda dig hälso- och sjukvård med hög kvalité.
Vi har en hög tillgänglighet genom generösa öppettider vardagar och helger och vi finns till hands när Du som patient behöver oss. Vår målsättning är att utveckla verksamheten utifrån de behov och den service som våra patienter efterfrågar.
Vi är en vårdcentral som arbetar på uppdrag av Region Skåne. Vi ger dig ett personligt och professionellt bemötande. Vår ambition är att erbjuda dig vård av hög kvalitet .
Hos oss är varje patientmöte unikt och våra samlade erfarenheter används till att fortsätta utveckla bästa tänkbara vård. Vi har även kvälls- och helgmottagning så du kan få vård och bedömning.
Vi arbetar hårt för att ge kunden just den vård och omvårdnad som hen behöver.
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med behörighet att verka inom svensk sjukvård. KBT-kompetens lägst steg 1 är ett krav. Tidigare erfarenheter inom primärvård samt arbete med KBT inom vårdval psykoterapi är krav. Har du även erfarenheter av att arbeta i PMO är detta en fördel.
Du har god samarbetsförmåga, tycker om att arbeta i team och är trygg i din yrkesroll. Självklart är du positiv, lyssnar, flexibel.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: info@mobiliavardcentral.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Psykolog Mobilia Vårdcentral". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Primärvårdsspecialisterna AB
(org.nr 559161-9274), https://www.mobiliavardcentral.se/
Per Albin Hanssons väg 38
)
214 32 MALMÖ Arbetsplats
Mobilia Vårdcentral Kontakt
Enhetschef
Aida Fejcovic aida.fejzovic@mobiliavardcentral.se Jobbnummer
9456918