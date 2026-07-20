Leg. psykolog med fokus på barn - Capio Alva Psykologi Medborgarplatsen
Capio Sverige AB / Psykologjobb / Stockholm Visa alla psykologjobb i Stockholm
2026-07-20
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Stockholm
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-20Om företaget
Capio Alva Psykologi arbetar med psykisk hälsa hos barn och unga och är en verksamhet som präglas av engagemang, ett gott bemötande och kvalitet. Våra mottagningar har erbjuder god struktur, gemenskap och ett nära samarbete mellan olika professioner såsom psykologer, barnläkare, psykiatriker och barnsjuksköterskor. Vi värna om din kompetensutveckling, har löpande intern och extern handledning samt goda möjligheter till utbildning.
Vi kan nu erbjuda delad tjänst på vår mottagning vid Medborgarplatsen och Sickla.
Din roll
Vi söker vi dig som är leg. psykolog och som vill arbeta med barn och unga 6-17 år, både med behandling och neuropsykiatriska utredningar. Hos oss träffar du barn med mild till måttlig psykisk ohälsa för bedömning och behandling samt arbetar med föräldrastödjande insatser. Vi arbetar enligt en stepped care modell där våra psykologer arbetar i steg, från rådgivning, till föreläsning, grupp och individuell behandling.
Barn som kommer på remiss för neuropsykiatrisk utredning träffar psykolog och barnläkare/barnpsykiater som arbetar i team. Som psykolog arbetar du strukturerat och fokuserat med få utredningar igång parallellt. Efter avslutad utredning följs barnet vid behov upp för behandling av psykolog och/eller läkare via behandlingsavdelningen Capio Alva Balans vilket skapar en uppskattad kontinuitet för barn och familj.
Vi erbjuder dig
• Kollektivavtal
• Kompetensutveckling, både internt och externt
• Friskvårdsbidrag
• Frukost en gång i veckan
• En inkluderande arbetsplats där vi lär av och stöttar varandra
• En arbetsplats med god struktur, gemenskap och närvarande ledarskap
Om dig
Vi söker sig som är leg. psykolog med god förmåga att arbeta självständigt och strukturerat. Du har ett driv och vill vara en del av ett utvecklande och kreativt team! Vi ser gärna att du har minst två års erfarenhet av liknande arbete och har KBT som inriktning.Så ansöker du
Rekrytering sker löpande så skicka gärna in din ansökan idag. Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Lovisa Claësson, mottagningschef, lovisa.claesson@capio.se
I samband med anställning kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras.
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
Vi ser fram emot att höra från dig!
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8091499-2108797". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Medborgarplatsen 25 (visa karta
)
118 72 STOCKHOLM Arbetsplats
Capio Jobbnummer
10007820