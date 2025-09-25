Leg. psykolog för arbete med neuropsykiatriska utredningar
Modigo AB / Psykologjobb / Stockholm Visa alla psykologjobb i Stockholm
2025-09-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Modigo AB i Stockholm
, Linköping
, Skövde
, Sundsvall
, Vänersborg
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett engagerat team med fokus på kvalitet och utveckling?
Vi söker nu en psykolog till vårt team som i huvudsak kommer att arbeta med neuropsykiatriska utredningar. Som psykolog hos oss kommer du självständigt att genomföra grundliga utredningar med evidensbaserade metoder. Vi lägger stor vikt vid noggrannhet i varje steg och genomför alltid breda bedömningar. I nära samarbete med psykiatriker gör du kvalificerade bedömningar utifrån diagnostiska kriterier.
Modigo utvecklas snabbt och breddar sina tjänster, vilket innebär att du har goda möjligheter att kombinera utredningsarbete med andra uppdrag, såsom handledning, behandling eller föreläsningar - om det är något du själv är intresserad av.
Varför Modigo?
Modigo är en välrenommerad vårdgivare med mottagningar på flera orter i Sverige. Vi är specialister inom neuropsykiatri och erbjuder insatser riktade mot företag, skolor, regioner och privata kunder. Hos oss ska alla ha en meningsfull vardag med möjlighet att göra ett bra jobb, utvecklas och få ihop livet.
Här kombineras struktur och kompetens med en kultur som värdesätter nytänkande och högt i tak. Vi erbjuder konkurrenskraftig lön, friskvårdsbidrag, stor frihet och reellt inflytande över hur vi utvecklar verksamheten framåt.
Våra medarbetare lyfter särskilt fram:
• Fokus på kvalitet och kompetens - våra chefer är ofta själva psykologer med klinisk bakgrund och ser till att skapa goda förutsättningar för ditt arbete.
• Flexibilitet för individen - vi vill att du ska få ihop livspusslet. Därför erbjuder vi möjlighet att styra mycket av din tid själv och att arbeta hemifrån när det passar.
• Framåtanda och mod - vi är en prestigelös organisation i ständig utveckling. Hos oss kan dina idéer snabbt bli verklighet.
• Värdegrund - kvalitet, medmänsklighet och mod genomsyrar allt vi gör, både internt och externt.
Placering och arbetssätt
Tjänsten är placerad i Stockholm, med utgångspunkt från vår mottagning i innerstan. Du genomför många patientbesök på mottagningen men även via vår digitala vårdplattform, vilket ger stora möjligheter till distansarbete.
Vi har regelbundna möten som ofta inleds med gemensam frukost. Resor kan förekomma.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med god erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar. Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrunder.
För att trivas hos oss ser vi gärna att du är:
• Självständig och initiativrik - du tar ansvar för ditt arbete och är engagerad i att tillsammans med oss driva utvecklingen framåt med patienten i fokus.
• Social och flexibel - du samarbetar gärna med kollegor och vågar testa nya arbetssätt, även när de är oprövade. Du är prestigelös och vill bidra till en trygg gemenskap.
• Trygg i din yrkesroll - du står stadigt på egna ben, men uppskattar att ingå i ett sammanhang där stöd och kompetens finns nära till hands.
Meriterande är:
• Erfarenhet av skolpsykologuppdrag
• Erfarenhet av utredningsarbete av barn i förskoleåldern
• Intresse för och utbildning inom handledning
Rekryteringsprocess
• Omfattning: Heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
• Lön: Fast månadslön.
• Ansökan: Vi rekryterar löpande - skicka gärna in din ansökan snart.
Hör av dig till oss så berättar vi mer!
Kontakt: Enhetschef Lisa Georén, 072-999 52 12.
E-post från externa rekryterings- och bemanningsföretag undanbedes.
Facklig kontakt: Hulda Gunnarsdottir, ordförande Modigo Akademikerförening, hulda.gunnarsdottir@modigo.se
, 072-999 52 11.
Ansökan: Sök tjänsten här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Modigo AB
(org.nr 556920-9561), https://www.modigo.se/
Odengatan 69 (visa karta
)
113 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Modigo Stockholm Jobbnummer
9526789