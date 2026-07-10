Leg. Psykolog/Beteendevetare till företagshälsa
Falck Sverige AB / Psykologjobb / Gällivare Visa alla psykologjobb i Gällivare
2026-07-10
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Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, organisations- och ledarskapsutveckling, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Falcks tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privatliv för alla.
Är du en Leg. Psykolog eller har annan beteendevetenskaplig utbildning tillsammans med en vidareutbildning inom metoder såsom KBT steg 1? Vill du använda din expertis för att bygga hållbara och högpresterande arbetsplatser? På Falck fokuserar vi på att stärka det friska och ge människor verktyg för att hantera arbetslivets utmaningar, såsom stress och konflikter.
Hos oss på Falck i Gällivare får du chansen att arbeta proaktivt och direkt se effekt av dina insatser, både för individen och organisationen, i nära samarbete med våra företagsläkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och andra specialister. Du kommer att leverera både fysiskt och digitalt till både lokala och nationella kunder, vilket ger en intressant variation i ditt jobb. Tyngdpunkten ligger på att genomföra insatser på individnivå, men även en stor del uppdrag på grupp- och organisationsnivå i form av exempelvis kartläggningar, utbildningar, handledning av grupper samt organisations-och ledarskapsuppdrag.
Du kommer bl.a. att arbeta med:
Stödsamtal och samtalsbehandling med fokus på rehabilitering och förebyggande insatser
Handledning av individer och grupper
Konflikthantering och chefsstöd
Psykosociala arbetsmiljöfrågor
Kartläggningar
UtbildningarPubliceringsdatum2026-07-10Kvalifikationer
Legitimerad psykolog
Eller socionom eller har en annan akademisk beteendevetenskaplig utbildning tillsammans med en vidareutbildning inom metoder såsom KBT steg 1
Erfarenhet av stödsamtal där du använt dig av metodiker i samtal och behandling (KBT, ACT eller FACT)
Erfarenhet av utbildning och grupper
Erfarenhet av att möta människor med behov och frågeställningar kopplade till situationer där livet och arbetslivet möts
Svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
God datavana samt intresse och gärna erfarenhet av att leverera i digitala verktyg och arbeta med online-baserade metoder.
Meriterande
Erfarenhet av Organisations-och Ledarskapsuppdrag
Som person är du trygg i din yrkesroll, kommunikativ och en utpräglad lagspelare som trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra kompetenser. Du är drivande och duktig på att skapa förtroende och bygga relationer med både patienter och uppdragsgivare. Du känner igen dig i våra Winning Behaviours: Vi bryr oss om, Vi bygger förtroende, Tillsammans skapar vi mer värde.
Vi erbjuder dig:
En varierad roll: Här får du möjlighet att jobba i en bred och varierad roll och göra skillnad på individ, grupp och organisationsnivå
En strukturerad vardag: En förutsägbar arbetsdag som gör det enklare att planera din tid och energi.
Nära ledarskap och trevliga kollegor: Du blir en del av ett stöttande team och ett bolag som värnar om hela människan.
Nationellt nätverk: Tillgång till kunskapsutbyte med psykologkollegor över hela landet.
Trygga villkor: Kollektivavtal, bra marknadsmässiga förmåner.
Övrigt:
Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Tjänstgöringsgrad 100% och tillträde enligt överenskommelse. Arbetstid helgfria vardagar 8-17.
Tjänsten innehåller resor till enheter och kunder i närområdet efter verksamhetens behov, vilket innebär att du måste ha B-körkort och gärna tillgång till egen bil.
Är du intresserad?
Vid frågor är du välkommen att kontakta Konsultchef Anne Kotavuopio Jatko på mail anne.kotavuopio.jatko@falcksverige.se
. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-16. Urval och intervjuer sker med start under augusti månad.
Vi undanber oss kontakt med annonserings- och rekryteringsföretag.
#LI-UT1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falck Sverige AB
(org.nr 556235-1907)
Lasarettsgatan 22 (visa karta
)
982 32 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterare
Anne Kotavuopio Jatko anne.kotavuopio.jatko@falcksverige.se Jobbnummer
9999251