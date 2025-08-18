Leg Psykolog, Ångest Och Asta-Mottagning I Umeå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är Norrlands största psykiatriska klinik med drygt 400 medarbetare. Vi har tre allmänpsykiatriska vårdavdelningar, rättspsykiatrisk verksamhet, ett flertal specialiserade öppenvårdsmottagningar och behandlingsenheter. Psykiatriska kliniken arbetar för en jämlik vård och behandling som grundas på forskning och klinisk erfarenhet.
Psykiatriska kliniken har flyttat till ett nybyggt hus där vårdmiljön präglas av tanken om miljöns betydelse för främjande av hälsa. Vård- och arbetsmiljö stöttas av modern teknik och forskning.
Vi söker leg psykologer till
Ångest- och ASTA-mottagning som är ett multiprofessionellt team med profiluppdrag metodutveckling, diagnostik, behandling och rehabilitering av patienter med Ångestsyndrom och traumarelaterade konsekvenser av sexuella övergrepp och våldsutsatthet.
Mottagningen har sedan uppstart arbetat med att införa strukturerade behandlingslinjer och evidensbaserad psykiatrisk vård. Ångest- och ASTA-mottagningen vänder sig till personer mellan 18 - 60 år som är i behov av psykiatrisk specialistvård.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Som psykolog hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
I ditt arbete kommer du i samarbete med andra yrkesprofessioner att bedöma, diagnostisera, behandla och rehabilitera patienter som kräver specialistpsykiatrins kompetens och resurser.
Som psykolog på mottagningen arbetar du både med diagnostiska bedömningar/utredningar, behandlingsplaneringar och psykologiska- och psykoedukativa insatser individuellt och i grupp.
Beroende på din kompetensprofil kommer du att både tilldelas mottagningsövergripande arbetsuppgifter och/eller möjlighet till subspecialiserade arbetsuppgifter inom behandlingslinjerna.
Då mottagningens inflöde innefattar stor andel av patienter där diagnostiken ej är klarlagd behöver du ha ett särskilt intresse/erfarenhet differentialdiagnostik.
Du kommer att genomföra breda psykiatriska utredningar, fördjupade utredningar avseende utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser samt personlighetssyndrom och upprätta behandlingsrekommendationer som ligger till grund för fortsatt behandling vid mottagningen.Kvalifikationer
Leg. psykolog med erfarenhet av vuxenpsykiatri. Det är meriterande om du har specialistutbildning i psykologisk behandling eller klinisk vuxenpsykologi, erfarenhet av strukturerad diagnostik/utredning samt erfarenhet av arbete m strukturerade behandlingsmetoder inom KBT.
Vi söker dig som tycker om att ta egna initiativ, arbetar strukturerat och som trivs med att engagera dig i utvecklings- och förändringsarbeten.
Arbetet förutsätter att du är trygg i din roll som psykolog och har ett gott etiskt förhållningssätt, att du kan arbeta självständigt och har en god kommunikativ förmåga, både i relation till kollegor såväl som patienter.
Stor vikt fästs vid personlig lämplighet
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
Inför anställning kommer vi att be om ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Ersättning
