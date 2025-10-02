Leg. psykiatrisjuksköterska till Psykiatripartners Barn och unga i Krono...
Psykiatrisjuksköterska/sjuksköterska till Psykiatripartners Barn och Unga i Kronoberg.
Just nu händer det massor hos oss på Psykiatripartners! Psykiatripartners har mottagningar i Falun, Norrköping, Linköping, Jönköping, Växjö, Ljungby och Malmö, där vi bland annat driver och utvecklar den öppenvårdsbaserade Barn-och Ungdomspsykiatriska specialistvården och mellanvården. I Kronoberg har vi på uppdrag av regionen två BUP-mottagningar som drivs inom Vårdval BUP. Psykiatripartners är även en del av PBM Sweden AB, som under hösten 2022 blivit en del av Kry.
Om tjänsten Vi växer och söker nu psykiatrisjuksköterskor till våra BUP-mottagningar i Kronoberg. Arbetet som psykiatrisjuksköterska hos oss innebär att du tillsammans med läkare har ansvar för medicinska uppföljningar och rådgivning. Du arbetar självständigt och i team med bedömning, behandling och uppföljning. I arbetet ingår även samverkan med skola, socialtjänst och andra aktörer. Möjlighet finns att kombinera med digitalt arbete på distans. Hos Psykiatripartners I Kronoberg arbetar psykologer, läkare, kuratorer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och medicinska sekreterare i team. Vi erbjuder specialistpsykiatrisk bedömning, diagnosticering, utredning och behandling för barn i åldrarna 6-17 år. Vården sker enligt avtal med Region Kronoberg, det betyder att samma villkor gäller som i den offentliga vården.
Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri eller arbete med barn och ungdomar är meriterande. Som person är du positiv, trygg och empatisk och har förmågan att kunna organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har en god samarbetsförmåga, ett pedagogiskt förhållningssätt och ett helhetstänk med patientens behov i fokus. Du har ett gott bemötande och trivs i en miljö där du får möjlighet att arbeta självständigt samtidigt som du bidrar till ett starkt team.
Om du värdesätter flexibilitet, varierande arbetsuppgifter och en trivsam arbetsmiljö, är detta rätt tjänst för dig! Välkommen med din ansökan.
Praktisk information
Start: Omgående Omfattning: 100% Plats: Växjö eller LjungbyPubliceringsdatum2025-10-02Kontaktuppgifter för detta jobb
Låter tjänsten intressant? Skicka in din ansökan idag, vi rekryterar löpande! Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Nathanelle Svaleklev Verksamhetschef nathanelle.svaleklev@kry.se
0720765342 Ersättning
