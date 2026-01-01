Leg. Optiker välkomnas till Ögondiagnostisk mottagning!
Västra Götalandsregionen / Optikerjobb / Göteborg Visa alla optikerjobb i Göteborg
2026-01-01
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Med över 250 medarbetare är vi en av Sveriges största ögonverksamheter.
Vi är en forskningsintensiv verksamhet som ligger i framkant när det gäller forskning och utveckling. Huvudverksamheten är lokaliserad på Mölndals sjukhus, men ögonsjukvården bedrivs även på Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Kungälvs sjukhus, Frölunda och på Sahlgrenska sjukhuset. Vår verksamhet är indelad i 14 processer efter olika subspecialiteter, både inom medicin och kirurgi.
I processerna finns medarbetare från olika yrkeskategorier, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, optiker, ortoptister, ögonsjuksköterskor, kanslister, läkare, koordinatorer och fotografer.Publiceringsdatum2026-01-01Dina arbetsuppgifter
På ögondiagnostisk mottagning arbetar du med varierande arbetsuppgifter som till exempel:
Utföra synprövning, ögontrycksmätning, synfältsundersökning, OCT och fotografering av ögat.
förbereda besök till läkarmottagning och ha vissa självständiga egna optikermottagningar
Som optiker arbetar du i team med läkare, optiker och undersköterska.
På sikt:
Triagering av akuta patienter
Remisshantering och viss bokning kan ingå.
Vissa pass i månaden arbetar man på jouren som pågår till kl. 19 och då arbetar man tillsammans med läkare och en undersköterska från vårdavdelningen som sedan vid behov följer med patienterna till vårdavdelning för fortsatt handläggning.
Telefonrådgivning mot 1177 ': s operatör som konsulterar oss i ögonfrågor, vårdcentralsläkare och privata optiker. Man har alltid en resursläkare att tillfråga.
Vad erbjuder vi?
Friskvård via E-passi om 2000 kr/år
Vidareutbildning till magisteroptiker via Linneuniversitetet delvis på distans. Internutbildningar.
Om dig:
Du som söker tjänsten är utbildad optiker med kontaktlinsbehörighet.
Meriterande: DO behörighet, erfarenhet som sjukhusoptiker.
Du har intresse för medicinsk teknik då det är en stor del av vår verksamhet.
Med din expertis kan du vara med och bidra till en ögonsjukvård i toppklass och vill vara med och utveckla vår verksamhet ytterligare. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7191". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ögondiagnostisk mottagning Mölndal Kontakt
Vårdenhetschef, Erika Burgemeister 076-2828691 Jobbnummer
9666783