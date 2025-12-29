Leg. Optiker till Synsam Outlet Karlstad 50-100%
2025-12-29
Är du en optiker som värdesätter kundmötet, är lyhörd för kundens behov och har ett stort fokus på kvalitet? Vill du arbeta i ett företag med fokus på hållbarhet där du har möjlighet att göra skillnad genom att erbjuda produkter som skapats av cirkulära flöden? Kul, då vill vi träffa dig!
Synsam Outlet är ett unikt koncept med fokus på miljö och hållbarhet där vi erbjuder ett sortiment med bågar skapade av återvunnen plast, second hand och outlet-kollektioner. Framgången är ett faktum och vi fortsätter nu växa i hela Norden!
Om rollenHos Synsam Outlet är optikern i centrum och en nyckelfaktor för vår framgång. Du lyssnar, förstår och guidar våra kunder till bästa möjliga lösningar för deras syn och ögonhälsa. Med toppmodern utrustning är din huvuduppgift att noggrant genomföra synundersökningar samt ordinera och rekommendera synhjälpmedel till våra kunder på högsta kliniska nivå. I butiken jobbar du i ett kunnigt team tillsammans med butikschef och säljare som engagerat erbjuder våra kunder de bästa lösningarna för att se bra och se bra ut!
Vi söker en optiker som:
Värdesätter att möta människor och bygga starka och långsiktiga kundrelationer. Är lyhörd för kundens behov och har en utpräglad kvalitetsmedvetenhet. Kommunicerar pedagogiskt och tryggt med kunderna. Är ansvarstagande och lösningsorienterad. Har optikerlegitimation - med eller utan DO/magisterexamen.
Givetvis ser vi även att du har en passion för ögonhälsa!
Varför Synsam?Klimatet inom Synsam Outlet präglas av engagemang, driv och positivitet och du kommer arbeta i team tillsammans med andra motiverade kollegor! Inom Synsam har du stora chanser till vidare karriär då vi ständigt satsar på att utbilda våra optiker i både klassrum och online.
Om rekryteringsprocessenVi rekryterar löpande, så vänta inte - klicka på länken och sök rollen som Leg. Optiker redan idag! (Observera att vi ej tar emot ansökningar via e-post. Det är enkelt och smidigt: svara på några snabba frågor bland annat om du önskar arbeta hel eller deltid, bifoga ditt CV eller LinkedIn-profil (och om du inte har det redo nu, kan du komplettera senare). I vår rekryteringsprocess ingå bakgrundskontroll avseende brott och ekonomi på slutkandidat.
Vi på Synsam söker engagerade och talangfulla personer i alla åldrar! Hos oss värdesätts mångfald och vi tror att olika perspektiv och erfarenheter berikar vårt arbete och bidrar till vår gemensamma framgång. Vi ser fram emot att ta emot din ansökan!
Läs mer om vårt framgångsrika och nytänkande koncept här:https://www.synsam.se/outlet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Synsam Group Sweden AB
(org.nr 556768-7248)
652 25 KARLSTAD
