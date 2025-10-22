Leg. Optiker till Synsam Kristinehamn 50-100%
2025-10-22
Är du en passionerad Leg. Optiker som brinner för ögonhälsa och vill utvecklas i ett innovativt bolag som tar ansvar med kunden i fokus? Då kan det vara dig vi letar efter!
Vad innebär rollen? Som optiker hos Synsam är du hjärtat i vår verksamhet. Du lyssnar, förstår och guidar våra kunder till bästa möjliga lösningar för deras syn och ögonhälsa. Med toppmodern utrustning är din huvuduppgift att noggrant genomföra synundersökningar samt ordinera och rekommendera synhjälpmedel till våra kunder på högsta kliniska nivå.
Du blir en del av ett engagerat team med Store Manager och Style and Customer Advisors - tillsammans inspirerar ni våra kunder till lyckade inköp och gör deras upplevelse hos oss något att minnas. Vi söker en optiker som: Värdesätter att möta människor och bygga starka och långsiktiga kundrelationer. Är lyhörd för kundens behov och har en utpräglad kvalitetsmedvetenhet. Kommunicerar pedagogiskt och tryggt med kunderna. Är ansvarstagande och lösningsorienterad. Har optikerlegitimation - med eller utan DO/magisterexamen.
Givetvis ser vi även att du har en passion för ögonhälsa!
Varför Synsam? På Synsam jobbar du i ett kompetent team i ett marknadsledande företag. Synsam strävar ständigt efter att vara det mest innovativa företaget i branschen och har stora tillväxtambitioner inom ögonhälsa, torra ögon, Ortho-K, sport och myopikontroll. Du har stora chanser till vidare karriär inom Synsam då vi ständigt satsar på att utbilda våra optiker i både klassrum och online.
Utöver detta erbjuds du: Friskvårdsbidrag Personalrabatt Bonussystem Vi erbjuder alla våra optiker att årligen delta på Optometridagarna inklusive resa och boende
Om rekryteringsprocessen Vi rekryterar löpande, så vänta inte - klicka på länken och sök rollen som Leg. Optiker redan idag! Det är enkelt och smidigt: svara på några snabba frågor bland annat om du önskar arbeta hel eller deltid, bifoga ditt CV eller LinkedIn-profil (och om du inte har det redo nu, kan du komplettera senare). Vi ser fram emot att ta emot din ansökan!
Vi på Synsam söker engagerade och talangfulla personer i alla åldrar! Hos oss värdesätts mångfald och vi tror att olika perspektiv och erfarenheter berikar vårt arbete och bidrar till vår gemensamma framgång. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
