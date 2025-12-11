Leg. Optiker till Synsam Flagship Store Göteborg Korsgatan
Synsam Group Sweden AB / Optikerjobb / Göteborg Visa alla optikerjobb i Göteborg
2025-12-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Synsam Group Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Nu söker vi nästa superstjärna till vår fantastiskt fina Flagship Store på Korsgatan i Göteborg! Är du en dedikerad Leg. Optiker och en grym teamspelare som brinner för ögonhälsa och vill utvecklas i ett innovativt bolag som tar ansvar med kunden i fokus? Då borde du läsa vidare!
När du kliver in genom dörrarna på Korsgatan möts du av 5000 bågar & solglasögon som glimmar i hyllorna. Varumärken som Cartier, Tom Ford och Bottega Veneta trängs med bästsäljare från Jämtö. Det du inte hittar här, det finns helt enkelt inte!
I rollen som optiker förstår du vikten av att lyssna in och förstå alla kundens behov för att ge bästa tänkbara service inom ögonhälsa. Huvuduppgiften i din roll är att noggrant genomföra synundersökningar samt ordinera och rekommendera synhjälpmedel till våra kunder på högsta kliniska nivå. Hos Synsam är våra optiker i centrum och en nyckelfaktor för vår framgång. Du kommer att arbeta tillsammans med ett grymt team bestående av Store Manager, Style and Customer Advisors och andra Optikerkollegor. Tillsammans inspirerar ni våra kunder till nöjda inköp och ni gör det i en Flagship Store - Synsams kronjuvel i Göteborg!
Vi söker dig
Som värdesätter det personliga kundmötet för att skapa långsiktiga kundrelationer.
Är lyhörd för kundens behov och har en utpräglad kvalitetsmedvetenhet.
Har förmågan att på ett pedagogiskt sätt kommunicera med kunden.
Är ansvarsfull och lösningsorienterad.
Har optikerlegitimation med eller utan DO/magisterexamen.
Du erbjuds att jobba i ett kompetent team i ett marknadsledande företag. Synsam strävar ständigt efter att vara det mest innovativa företaget i branschen och har stora tillväxtambitioner inom ögonhälsa, torra ögon, Ortho-K, sport och myopikontroll. Du har stora chanser till vidare karriär inom Synsam då vi ständigt satsar på att utbilda våra optiker i både klassrum och online.
Rekryteringen sker löpande så tveka inte att söka rollen som Leg. Optiker redan idag. Det är enkelt att söka, klicka på länken nedan där du får svara på några snabba frågor. Du har möjlighet att bifoga CV eller länka din LinkedIn-profil. Om du inte har det tillgängligt så går det bra att komplettera med det senare.
Hoppas vi ses - ta chansen och bli vår nästa stjärna på Flagship Store Korsgatan i Göteborg! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Synsam Group Sweden AB
(org.nr 556768-7248), https://www.synsam.se/ Arbetsplats
Synsam Group Sverige Kontakt
Nina Sellberg nina.sellberg@synsam.com 0708955982 Jobbnummer
9638597