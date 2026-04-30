Leg lärare Samhällskunskap/Företagsekonomi
2026-04-30
Vill du bli en del av lärarkåren på Bollerup?
Bollerup Lantbruksinstitut och Naturbruksgymnasium är en fristående gymnasieskola på Österlen med naturbruksprogram som erbjuder inriktning häst eller lantbruk.
Bollerup söker nu en engagerad och behörig lärare i samhällskunskap och/eller företagsekonomi - gärna i kombination med kurser inom entreprenörskap.
Anställningen är idag en tillsvidareanställning på 70% från augusti 2026. Omfattningen kan komma att utökas under vissa perioder.
Tjänsten kan utformas utifrån din kompetensprofil, då vi ser flera möjliga ämneskombinationer beroende på dina behörigheter och tidigare erfarenheter. Du kommer i första hand att undervisa inom programmet "Hållbarhet och företagande", men även i klasser inom naturbruksprogrammet.
I tjänsten ingår planering, undervisning, bedömning och mentorskap för en elevgrupp.
Du blir en del av ett engagerat och yrkesinriktat arbetslag, där vi tillsammans skapar en stabil, strukturerad och meningsfull undervisningsmiljö för våra elever. Vi ser gärna att du bidrar med idéer, initiativ och engagemang - och att du trivs i en vardag där praktiknära undervisning, tydlig struktur och goda relationer står i fokus.
Vi söker dig som:
är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i samhällskunskap och företagsekonomi på gymnasiet, alternativt entreprenörskap och servicekunskap
har goda ämneskunskaper och ett tydligt pedagogiskt ledarskap
har förmåga att skapa goda relationer med elever och kollegor
trivs i en utvecklingsinriktad verksamhet där initiativ och samarbete uppmuntras
har erfarenhet av formativ undervisning och digitala lärverktyg
Bollerup erbjuder en trygg och kreativ arbetsmiljö, där du får stora möjligheter till delaktighet och utveckling tillsammans med engagerade kollegor och motiverade elever.
Vi värnar om både arbetsglädje och välmående - här finns friskvårdsbidrag och en bedövande vacker miljö, där historiens vingslag möter framtidens möjligheter.
Välkommen med din ansökan senast den 20 maj 2026 till: hr@bollerup.se
Märk ansökan med "Lärare 2026"
För övriga upplysningar om tjänsten:
Rektor: Ingrid Landén, e-post: rektor@bollerup.se
Facklig företrädare SL: Benny Asp, e-post: benny.asp@bollerup.se
Rekrytering kommer att ske löpande. Så ansöker du
