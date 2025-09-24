Leg. lärare i SO och SV för åk 7-9, ev med utökat uppdrag, Liljestensskolan
Som medarbetare i Götene kommun blir du en del av en helhet där engagemang och samarbete över gränser är en självklarhet.
Vi har en tydlig vision - vi ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun. Götene kommun är platsen där man, ung som gammal eller mitt i livet, känner trygghet och har förutsättningar att utvecklas. Här står barnen i centrum. Vi tar vara på varje ung individs drivkraft och kreativitet genom att erbjuda en utbildning i toppklass, ett rikt kulturliv och en meningsfull fritid som ger barn och unga möjlighet att utvecklas till sina bästa jag. Lugnet, gemenskapen och enkelheten hos oss tillsammans med pulsen i städerna runt oss ger förutsättningar för ett rikt liv, oavsett var i livet man befinner sig. Runt knuten väntar Vänern och Kinnekulle med ett friluftsliv som många bara kan drömma om.
I Götene kommun finns det sex grundskolor med sammanlagt ca 1 400 elever: fem stycken F-6 skolor och en 7-9-skola. I kommunen finns fyra tätorter där Götene är centralort. Det finns F-6 skolor i alla tätorter. Vi arbetar i ett helhetsperspektiv, från förskola till och med åk 9 med fokus på höga resultat och att barn/elever ska trivas och må bra. I kommunen pågår ett aktivt utvecklingsarbete inom förskola och skola inkl. fritidshem.
Liljestensskolan är Götene kommuns enhet för alla elever i åk 7-9.
Vår självklara utgångspunkt är att all personal på skolan skall arbeta utifrån elevens behov i fokus. Varje elev ska få utvecklas utifrån sina förutsättningar och därigenom nå så långt som det är möjligt. Det är tillsammans som vi vill lyckas!
Då en av våra lärare får andra uppdrag inom organisationen, så söker vi DIG, legitimerad lärare, som vill utvecklas och utmanas, tillsammans med Liljestensskolans positiva och drivande personal.Dina arbetsuppgifter
Undervisning i samhällsorienterande ämnen åk 7-9 under VT 26. Det kan bli aktuellt att även undervisa i svenska framöver.
Handledaransvar med tillhörande uppgifter.
Om du är rätt person för uppdraget och tidigare haft likvärdiga uppgifter kan det bli aktuellt att ta över rollen som arbetslagsledare.
Som arbetslagsledare deltar du på veckovisa ledningsgruppsmöten, håller i arbetslagsmöten och ansvarar för drift och utveckling i ditt arbetslag.Kvalifikationer
Legitimerad lärare i SO och SV för årskurs 7-9.
Du skapar goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor och bidrar till elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling på ett engagerat sätt.
Kvalificerande är om du har erfarenhet av ledningsfunktion (arbetslagsledare) och om du har vana att driva utvecklingsprocesser och om du har/tidigare haft försteläraruppdrag.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet!Anställningsvillkor
Tillsvidare, 100 % ferietjänst. Tillträde 260107 eller enligt överenskommelse. Vid eventuell intervju ska du kunna uppvisa ett ID såsom ID-kort eller pass. För att få en anställning inom skola ska du också kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret utan anmärkning, du ansöker om ett via polisen.se och vi rekommenderar att du gör det innan eventuell intervju. Urval- och intervjuarbete kan komma att ske redan under ansökningstiden, så ansök redan idag eller senast 15 oktober!
