Leg. lärare i fritidshem, Skansenskolan och Anpassad grundskola
Mörbylånga kommun, Bildning / Förskollärarjobb / Mörbylånga Visa alla förskollärarjobb i Mörbylånga
2026-06-26
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Hela Öland attraherar varje år fler och fler människor. Unika miljöer, hög livskvalitet och närheten till både stad och hav gör Öland till en attraktiv plats att besöka och leva på. Södra Öland i sin tur präglas även av stark framåtanda, engagemang och vårt fantastiska Världsarv.
Mörbylånga kommun ligger på den södra delen av Öland och består av ca 1200 engagerade och kompetenta medarbetare som drivs av att göra skillnad i vårt samhälle. Nu söker vi fler medarbetare som vill bidra till att Öland fortsätter vara en fantastisk plats att bo, arbeta och besöka.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Rollen som lärare i fritidshem är en central pedagogisk funktion som kompletterar skolan genom ett unikt förhållningssätt till lärande. Verksamheten kännetecknas av ett situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat lärande där omsorg, utveckling och lärande integreras till en meningsfull helhet för eleverna. Läraren i fritidshem erbjuder eleverna en meningsfull fritid, rekreation och vila, samtidigt som den stimulerar deras fortsatta utveckling och lärande.
• Planera och leda undervisning: Planerar, leder och utvärderar en varierad och meningsfull undervisning som täcker de centrala innehållsområdena: språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle, samt lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.
• Främja social utveckling: Arbetar aktivt för att främja goda kamratrelationer, utveckla elevernas förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt och verka utifrån demokratiska värderingar och processer.
• Skapa trygghet och omsorg: Säkerställer en trygg, stimulerande och tillgänglig miljö som erbjuder en genomtänkt balans mellan organiserad aktivitet, fri lek och nödvändig vila för elevernas hälsa och välbefinnande.
• Samverka: Bedriver ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare samt med kollegor i förskoleklass och skola för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i varje elevs utveckling och lärande.
• Stödja elever: Uppmärksammar och stödjer elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd för att kunna delta i verksamheten och utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem och som har god didaktisk/metodisk, relationell/kommunikativ och analytisk/kommunikativ kompetens. Du ska kunna, i enlighet med Lgr22, stimulera elevers utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation samt komplettera förskoleklassen och skolan.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Mörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. Detta är en del av kommunens övergripande jämställdhetsarbete och som vi tar hänsyn till vid rekryteringsförfarandet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mörbylånga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Mörbylånga kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330804". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mörbylånga Kommun
(org.nr 212000-0704)
386 80 MÖRBYLÅNGA Arbetsplats
Mörbylånga kommun, Bildning Kontakt
Rektor
Lena Rickardsson lena.rickardsson@morbylanga.se 010-354 7194 Jobbnummer
9981110