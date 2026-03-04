Leg. Lärare Hemkunskap åk 4-9/Bild åk 7-9/Textilslöjd åk 3-9
Fören För Gefle Kristna Skola / Grundskollärarjobb / Gävle Visa alla grundskollärarjobb i Gävle
2026-03-04
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fören För Gefle Kristna Skola i Gävle
Tranmursskolan GKS är en friskola med kristen inriktning med elever från olika nationaliteter och bakgrunder. Vi strävar efter att skapa en trygg och inkluderande miljö där alla elever kan vara sig själva! Vår ambition är att ständigt utveckla oss och vår verksamhet med målet att öka elevernas måluppfyllelse, kunskapsmässigt och socialt, och vi söker dig som vill vara en del av vårt team.
Skolan har cirka 60 elever från förskoleklass till åk 9 och vi undervisar i små klasser i B-form
Vårt skolmotto är "Varje elev, efter sin förmåga, rustad för framtiden!"
Inför höstterminen 2026 söker vi dig som kan undervisa i HKK åk 4-9, Bd åk 7-9 och Sl åk 3 -9. Du är tydlig i din ledarroll och har en positiv elevsyn och utgår från att elever kan och vill. Du ser samarbete som en nödvändighet. Du har en bred kunskapssyn med inriktning på framtiden.
I ditt arbete ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen enskilt och i samarbete med arbetslag och övriga kollegor på skolan. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling enligt gällande rutiner för studieplaner, individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen Publiceringsdatum2026-03-04Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare Hemkunskap åk 4-9, Slöjd åk 3-9 och Bild med behörighet för årskurs 7-9. Du har förmåga att motivera och skapa engagemang samtidigt som du är en tydlig ledare. Du är trygg i dig själv och genom ditt sätt att leda och organisera skapar du en trygg och lärorik klassrumssituation. Vi är övertygade om att ordning, reda och tydlighet i kombination med lyhördhet och omtanke tar fram det bästa hos våra elever. Ett gott omdöme och en hög integritet är viktigt då vi vill att du ska vara en vuxen förebild för eleverna. Vi ser också att du är kommunikativ och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer till såväl kollegor som elever, vårdnadshavare och andra aktörer runt eleven. Din pedagogiska styrka är att du har förmåga att anpassa undervisningen utifrån resultat, utvärderingar och den enskilde elevens behov. För att detta ska uppnås behöver du ha en god förståelse för hur olika människor tar till sig information och kunskap, samt förmåga att anpassa ditt sätt att undervisa på såväl grupp- som individnivå.
Kvalifikationer:
Lärarlegitimation i ovan nämnda ämnen och årskurser.
Utmärkta kommunikationsfärdigheter och förmågan att arbeta i ett team så väl som enskilt.
Kreativitet och ett öga för att skapa en positiv och inkluderande lärmiljö.
Förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning i enlighet med skolans styrdokument, individuellt och i arbetslag
Vi erbjuder:
En arbetsplats där mångfald och trygghet värderas högt.
Möjlighet att påverka och vara en del av en liten skola med nära kontakt mellan elever och personal.
Flexibla tjänstgöringsgrader
Friskvårdsförmån
Vill du vara med och skapa en positiv lärandemiljö där varje elev kan utvecklas efter sin förmåga? Tveka inte att skicka in din ansökan till oss!
Ansökan: Skicka din ansökan och CV till info@gks.nu
och therese@gks.nu
senast 260403. Bifoga även din lärarlegitimation och ett personligt brev.
Upplysningar lämnas av rektor Thérèse Westerdahl enligt ovan angiven mailadress. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Via mail
E-post: therese@gks.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare Hkk/Bl/Sl textil". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fören För Gefle Kristna Skola
, http://gks.nu
Pukslagarvägen 20 (visa karta
)
804 32 GÄVLE Arbetsplats
Gefle Kristna Skola, Fören För Kontakt
Rektor
Thérèse Westerdahl therese@gks.nu 0707957294 Jobbnummer
9776117