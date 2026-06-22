Leg läkare till Nötkärnan Familjeläkare & BVC
Nötkärnan Kållered Familjeläkare och Bvc AB / Läkarjobb / Mölndal Visa alla läkarjobb i Mölndal
2026-06-22
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Då vi är en mycket välfungerande vårdcentral och fler patienter söker sig till oss behöver vi nu förstärka vår bemanning med en legitimerad läkare till vårt team på Nötkärnan Kållereds Familjeläkare & BVC!
Nötkärnan Kållered Familjeläkare och BVC AB är en medarbetarägd, välrenommerad vårdcentral som är belägen mitt i Kållered centrum. Vår verksamhet bygger på tillgänglighet, kontinuitet och långsiktighet. Vi har ca 9 000 listade patienter och är drygt 30 medarbetare som arbetar tätt tillsammans för våra patienters bästa med arbetsglädje och kamratskap som främsta ledstjärnor. Vi ingår i vårdval VGR och är en del av Nötkärnangruppen. Läs mer om oss på vår hemsida, www.kalleredfamiljelakare.sePubliceringsdatum2026-06-22Om företaget
Hos oss erbjuds du ett varierande och utvecklande arbete i en verksamhet som präglas av engagemang, förändringsvilja och hög kvalitet. Vi lägger stor vikt vid samarbete, kunskapsutbyte och att skapa en arbetsmiljö där alla känner sig delaktiga och stöttade.
Du blir en del av en stabil och erfaren läkargrupp med stark handledningskompetens. Vi har en öppen och tillåtande kultur där det är naturligt att diskutera patientfall, ställa frågor och dela erfarenheter – vi lär av varandra varje dag.
Om dig
Du är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk hälso-och sjukvård.
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga har ett gott bemötande samt där du genom ditt engagemang bidrar till verksamhetens utveckling.
Du behöver ha goda kunskaper i det svenska och engelska språket.Så ansöker du
Annonsen avser ett vikariat som legitimerad läkare med möjlighet till förlängning med start under hösten 2026. Intervjuer kommer att ske löpande. Om detta låter intressant så tveka inte att höra av dig så träffar vi dig gärna och berättar mer!
Skicka din ansökan till: Shkelqime.ZhutaMoll@notkarnan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: Shkelqime.ZhutaMoll@notkarnan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nötkärnan Kållered Familjeläkare och BVC AB
(org.nr 556779-3335)
Gamla Riksvägen 44 (visa karta
)
428 32 KÅLLERED Arbetsplats
Nötkärnan Kållered Familjeläkare & BVC AB Jobbnummer
9973625