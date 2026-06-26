Leg läkare till BUP Neuropsykiatri Sydost Sickla
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2026-06-26
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Vår verksamhet växer! Är du legitimerad läkare och vill jobba på en välfungerande och trevlig enhet där vi vill förbättra och utveckla vården för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? BUP Stockholm Sektion Neuropsykiatri söker nu en legitimerad läkare. Arbetet sker dagtid.
BUP Stockholm Sektion Neuropsykiatri består av BUP En väg in, samt hittills sju neuropsykiatriska mottagningar: Nordost (Mörby), Nordväst (Solna), Sydost (Sickla), Sydväst 1 och 2 (Älvsjö och Solberga) samt Väst 1 och 2 (Brommaplan). Arbetsklimatet på BUP Neuropsykiatri präglas av utveckling, hög kompetens och kvalitet. Hos oss samarbetar läkare, psykologer, sjuksköterskor och medicinska sekreterare för att ge våra patienter tillgänglig, effektiv och patientcentrerad vård. Arbetsklimatet på BUP Neuropsykiatri präglas av hög kompetens, utvecklingsvilja och kvalitet. Enheterna arbetar med medicinsk behandling, bedömningar och utredningar där frågeställningen är neuropsykiatriska svårigheter. Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Som läkare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att påbörja medicinsk behandling vid avslutad utredning, enligt nationella riktlinjer och BUPs processkartor samt följa upp effekter av den i team med sjuksköterska. Du utgör ett stöd för kolleger vid behandlingskonferenser och bedömning av ärenden utifrån din profession som läkare. Receptförskrivning och årskontroller.
Du, som alla medarbetare, är en viktig del av teamet och har möjlighet att bidra till kontinuerlig utveckling genom att delta i verksamhetens löpande utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Du som söker ska vara legitimerad läkare. Erfarenhet från arbete med barn- och ungdomar med neuropsykiatrisk problematik är meriterande, liksom vana vid arbete enligt moderna, evidensbaserade metoder. Erfarenhet från barnpsykiatrisk öppenvård eller barnmedicinsk mottagning är också meriterande. Dina personliga egenskaper
Vi söker en kollega som är trygg och strukturerad i sitt yrkesutövande, med gott omdöme och god samarbetsförmåga som genom sitt arbetssätt kan bidra till en positiv arbetsmiljö som präglas av hög professionalitet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform
6 månaders vikariat. Tillträde snarast, efter överenskommelse.
Vi erbjuder
BUP Stockholm arbetar strukturerat med chefs- och ledarskapsutveckling i syfte att skapa en god och hållbar arbetsmiljö där alla kan komma till tals och känna sig sedda. Det finns goda förutsättningar för alla att utvecklas och bli riktigt bra inom sin profession. Vi har förmåner såsom t ex förmånliga tjänstepensionsvillkor, möjlighet till löneväxling, fri offentligfinansierad sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet samt friskvårdsförmåner (5000 kr/år). Vi erbjuder också flexibla arbetstider om arbetet tillåter.
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske under ansökningstiden.
Om oss
BUP Neuropsykiatri är en del av BUP Stockholm. BUP Stockholm erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar från 0 till 17 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi inom BUP cirka 1 000 anställda som varje år möter drygt 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Vi ser fram emot din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Hesselmans torg 6 (visa karta
)
131 54 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, BUP Stockholm, BUP Neuropsykiatri Sydost Kontakt
Victor Nabseth victor.nabseth@regionstockholm.se Jobbnummer
9981094