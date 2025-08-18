Leg. Läkare/ST-läkare till Vårdcentralen Leva Lund
2025-08-18
Vårdcentralen Leva Lund är en privat vårdcentral som drivs på uppdrag av Region Skåne. Genom vårt engagemang och kunskap ger vi patienten god och vård och omhändertagande av hög kvalité. Med professionellt bemötande och hög tillgänglighet kan vi erbjuda våra vårdtjänster till våra patienter. Vår målsättning är att utveckla verksamheten utifrån de behov och den service som våra patienter efterfrågar.
Din roll
Vi söker dig som är Leg. läkare och vill påbörja tjänst som ST-läkare i allmänmedicin. Du vill arbeta i primärvården och har stort intresse för allmänmedicin. Du är flexibel, positiv, engagerad och tar ansvar för ditt arbete.
Du har god samarbetsförmåga och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Det är av vikt att du är strukturerad, självgående och kan kommunicera på ett tydligt sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
I arbetsuppgifterna ingår att undersöka, utreda, bedöma och behandla patienter på mottagningen samt vid behov även i hemmet.
Utredning och behandling av patienter med akuta sjukdomar och besvär.
Delta i handledning och läkarmöten. Dokumentera korrekt i journalsystemet PMO. Hålla dig uppdaterad om riktlinjer, samverkan mellan primärvårdens hälsoval och specialiserad sjukvård.
Som ST-läkare kommer du även att följa programmet och riktlinjerna för din ST-utbildning med randningar, kurser, deltagande i möten med studierektor, handledare och medicinskt ansvarig.

Publiceringsdatum: 2025-08-18

Kvalifikationer
Leg. läkare/ST-läkare med behörighet att arbeta i Sverige och kan påbörja ST-tjänstgöring inom kort.
Erfarenhet av arbete inom primärvård eller liknande område
Förmåga att arbeta självständigt och fatta egna beslut
Noggrann och professionell i bemötande, undersökning och journalföring.
Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Andra språk är meriterande.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden slut. Så välkommen med din ansökan!
Ansökningar gällande praktiktjänstgöring samt som underläkare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: edona.doko@levavardcentral.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ST-läkare Leva". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experterna i Malmö AB
Sankt Laurentiigata 10 (visa karta
222 21 LUND Arbetsplats
Vårdcentralen Leva Lund Jobbnummer
9461890