Leg. läkare/ ST läkare till God Hälsa Vårdcentral Kirseberg
Hälsopartner i Malmö AB / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
2026-07-15
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God Hälsa Vårdcentral Kirseberg
God Hälsa Vårdcentral Kirseberg är en vårdcentral som präglas av ett gott arbetsklimat och ett bra samarbete. Vi tar väl hand om varandra och tycker det är roligt att lära känna nya kollegor. Viktigt för oss är att vården sker på rätt vårdnivå med patienten i fokus, respekt för individen och ett bra samarbete mellan professionerna. Vårdcentralen har cirka 9.400 listade patienter och vi är cirka 40 anställda.
Vi arbetar även med digitalisering (god hälsa online) vilket innebär att vi ständigt utvecklar nya sätt att erbjuda vård och hälsa via digitala plattformar.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad legitimerad läkare och som har erfarenhet av arbete inom primärvården. Vi arbetar för att uppnå god kvalitet och nöjda patienter. Vi söker dig som är flexibel, engagerad, positiv och intresserad av att bli en del av teamet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval så välkommen med din ansökan redan idag! Vi ser fram emot din ansökan.
Du som är läkare och söker din praktiktjänstgöring (6 månader) är även välkommen att söka till oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: Jobb@godhalsavardcentral.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hälsopartner i Malmö AB
(org.nr 559088-0356)
Norra Bulltoftavägen 65B (visa karta
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212 21 MALMÖ Arbetsplats
God Hälsa Vårdcentral Kirseberg Jobbnummer
10003600