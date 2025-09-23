Leg läkare, specialist i arbets- och miljömedicin/allmänmedicin
Feelgood Svenska AB / Läkarjobb / Uppsala Visa alla läkarjobb i Uppsala
2025-09-23
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Feelgood Svenska AB i Uppsala
, Solna
, Stockholm
, Västerås
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vår enhet i Uppsala växer och vi söker ännu en läkare! Vi har ett multiprofessionellt team med högt i tak; både vad gäller samarbete och våra trevliga lokaler i Science park i Uppsala.
Vi arbetar gentemot våra olika kundföretag och levererar tjänster inom arbetsmiljö, hälsoutveckling, rehabilitering och sjukvård.
Vi finns där våra kunder finns - därför kan du arbeta både på vår enhet, ute hos våra kunder och, emellanåt, på våra enheter i närområdet.
Vi levererar tjänster bland annat inom arbetsmiljö- och hälsoutveckling och rehabilitering.
Som företagsläkare hos oss har du möjligheten till tätt samarbete med arbetsgivaren vilket ger en möjlighet till påverkan av patientens arbetsmiljö över tid. Du ger stöd till företagsledningar, enskilda chefer, personalavdelningar och anställda i frågor som rör hälsa och arbete, rehabilitering och sjukvård. Du arbetar främjande, förebyggande och efterhjälpande utifrån identifierade behov i nära samverkan med våra kunder samt övriga yrkeskategorier på enheten. Du kommer kunna arbeta på individ-, grupp- samt organisationsnivå. Uppdragen innebär bl. a bedömning av ohälsa med efterföljande planering och åtgärder utifrån behov, rådgivning, genomförande av lagstadgade kontroller/medicinska kontroller, arbetsplatsbesök och arbetsförmågebedömningar.
Är du specialist i allmänmedicin men inte företagsläkare kommer en del arbetsuppgifter tillfalla dina kollegor, men du har fortfarande en viktig roll som konsult mot våra kunder och kundanställda. Rehabilitering är en stor arbetsuppgift, där du får möjlighet att ge patienten de bästa förutsättningarna i form av tidigt och tydligt samarbete med arbetsgivaren. Även utöver det finns en mängd arbetsrelaterade medicinska frågor, både gentemot patienter och chefer/HR.
Vi i Uppsala har även börjat samarbeta med försäkringsbolag, vilket kommer ge en ännu bredare blandning. Vi hoppas att detta kommer vara både stimulerande och utvecklande för dig som läkare.
Du arbetar dagtid (har ingen jour, arbetar inga nätter och helger). Vi strävar efter att våra anställda ska ha en fungerande balans mellan arbete och fritid och en god arbetsmiljö är prioritet.
Våra kunders många olika arbetsområden ger en bredd och omväxling i arbetsdagarna. Verksamheten präglas av en interkollegial anda och vi-känsla. Hos oss samarbetar du över yrkeskategorierna.
Vi söker dig som är specialistläkare, gärna med företagsläkarutbildning eller annan specialistkompetens inom relevant område. Du har ett brinnande intresse för människor i arbetslivet, en helhetssyn och vill gärna arbeta på ett förebyggande och promotivt sätt.
Du är både självständig, beslutskapabel och har förmåga att skapa goda relationer då arbetet innebär mycket interaktion med olika slags människor. Vidare är du bra på att hantera komplexa situationer, är affärsmässig, konsultativ och ha en hög etisk kompass.
Vi kommer intervjua löpande, så inkom gärna med din ansökan!
Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Vi hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering.
Vi har idag drygt 1 000 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på 155 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder 1,2 miljoner medarbetare. Feelgood grundades 1995 och ägs sedan 2021 av den finska vårdkoncernen Terveystalo Healthcare OY. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Feelgood Svenska AB
(org.nr 556511-2058), https://feelgood.se/ Arbetsplats
Feelgood Företagshälsovård AB Jobbnummer
9522666