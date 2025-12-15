Leg. Läkare, Specialist i Allmänmedicin till Johannesbergs VC i Härnösand
2025-12-15
Varmt välkommen till oss på Johannesbergs HC!
Vi är den mindre enheten med det stora hjärtat.
Hos oss kommer du till en engagerad personalgrupp på ca 20 medarbetare, som tillsammans bidrar till en trivsam och familjär arbetsplats.
Vill du bli en del av vårt team? Då ser vi fram emot att lära känna dig!
Vad erbjuder vi?
- Vi är en väl fungerande vårdcentral med ett engagerat team och nära till kollegor.
- Samtliga listade patienter har en patientansvarig läkare.
- Hos oss erbjuder vi goda villkor.
- Vi är belägen i trevliga lokaler centralt i Härnösand.
- Verksamheten har ca 5600 listade patienter.
Arbetet som allmänläkare på vår mottagning innebär utredning och behandling av patienter. Vi arbetar systematiskt och strukturerat med strävan om att alltid erbjuda våra patienter den bästa vården. Besöken kan vara planerade såväl som akuta.
I rollen kan även handledning av läkarstudenter och AT-/ST-läkare komma att ingå då en viktig del av vårt uppdrag är att utbilda morgondagens vårdpersonal. Vi ser gärna att du uppdaterar dig regelbundet som handledare genom utbildning som erbjuds. Hos oss kommer du att arbeta i nära samarbete med samtliga professioner på mottagningen och du kommer att vara en viktig del i det fortlöpande förbättringsarbetet och utvecklingen av verksamheten.
Vår personalstyrka innefattar i dagsläget 3 distriktsläkare. Vi söker nu en kollega då en av dem går i pension till våren. Vi har också 2 ST-läkare som är placerad på vårdcentralen. Vi har ett rehabteam som tillsammans med läkargruppen har rehabiliteringsrond varje vecka. Rehabteamet består av kurator, rehabiliteringskurator, fysioterapeut och psykiatrisjuksköterska. Utöver dessa professioner arbetar även medicinska sekreterare, undersköterskor, sjuksköterskor och distriktsjuksköterskor hos oss. BHV och MHV finns i egen regi inom lokalerna.
Vi är ett gäng som har nära till skratt och uppskattar att ha kul på jobbet. I vårt team blir allas röst blir lyssnad på.
Tillsammans skapar vi en högkvalitativ modern vård som formas av ett personligt engagemang och god service.
Vem söker vi?
- Vi söker dig som är utbildad specialist i allmänmedicin och du får gärna ha tidigare erfarenhet av arbete inom primärvården.
- Du är trygg i din yrkesroll och har förmågan att se verksamheten ur ett helhetsperspektiv med både patienten och mottagningen i fokus.
- Du är stabil, flexibel och anpassningsbar till olika situationer samt har lätt för att samarbeta.
- Du behöver ha en god kommunikationsförmåga i syfte att skapa goda relationer med patienter såväl som kollegor. Som person är du lyhörd för våra patienters behov och ditt bemötande är professionellt och ödmjukt.
- Det är meriterande om du har erfarenhet och/eller intresse för handledning av AT- och ST-läkare.
Anställning och ansökan:
Intervjuer sker fortlöpande under rekryteringstiden, så ansök gärna redan idag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Nyfiken på att höra mer om oss och uppleva vår goa atmosfär? Hör då av dig till mig, Linnea Aspholm som är verksamhetschef! Du når mig på mail linnea.aspholm@premicare.com
alternativt telefonnummer 073-7461921.
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Mottagning
Välkommen till Härnösands närmaste hälsocentral!
Välkommen till Härnösands närmaste hälsocentral!

Vi erbjuder god primärvård med hög tillgänglighet och kontinuitet. Premicare Johannesberg är centralt belägen med närhet till busshållplatser liksom Härnösands Central, i rymliga och fina lokaler i gamla Tingshuset med ingång från Nybrogatan.
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
