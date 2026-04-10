Leg. läkare sökes till Vårdcentralen Vallås, Halmstad
2026-04-10
Vi erbjuder dig ett stimulerade och omväxlande arbete i ett välfungerande arbetslag. Vi tror att du som söker är intresserad av bredden av specialistområdet allmänmedicin och kan tänka dig en framtid inom primärvården.Publiceringsdatum2026-04-10Dina arbetsuppgifter
I tjänsten som legitimerad läkare hos oss möter du en spännande variation av arbetsuppgifter med stora möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Du kommer att ha sedvanliga arbetsuppgifter för legitimerad läkare på vårdcentral, där du kommer att träffa en blandad patientgrupp med varierande sökorsaker.
Vi ser gärna att du tillsammans med oss vill delta i det spännande arbetet att tillgodose våra patienters behov och hålla en hög och uppdaterad medicinsk kvalitet.
Tjänsten är ett vikariat på 6 månader med möjlighet till förlängning.
Vi som arbetar på Vårdcentralen Vallås är ett positivt gäng som trivs tillsammans och är stolta över det goda samarbetet mellan våra olika professioner. Vi är nyfikna och vågar prova nya idéer. Vi arbetar med fokus på att varje patientmöte är unikt och ska bli det bästa.
Vårdcentralen Vallås har cirka 6 300 listade patienter. Vi har läkarmottagning med specialistläkare i allmänmedicin, barnavårdscentral, distriktssköterskemottagning och vaccinationsmottagning. På vårdcentralen finns även sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och psykolog. Säbo, ett äldreboende i området är knutet till vårdcentralen.Kvalifikationer
Du som söker är underläkare efter AT/BT. Har du tidigare erfarenhet av att ha arbetat i primärvård eller har erfarenhet av andra närliggande arbetsområden är det önskvärt, men det är inget krav.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift (C1 nivå). Du är flexibel i ditt sätt att arbeta samt har god förmåga att samarbeta med samtliga yrkesroller. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare här.
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
302 58 HALMSTAD Arbetsplats
Halmstad Kontakt
Verksamhetschef
Regina Laumann 0720-858536 Jobbnummer
9848629