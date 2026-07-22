Leg. Läkare sökes till Praktikertjänst Koppardalens VC i Avesta
Praktikertjänst Aktiebolag / Läkarjobb / Avesta Visa alla läkarjobb i Avesta
2026-07-22
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Information om arbetsplatsen
Koppardalens Vårdcentral växer och vi söker nya kollegor! Vi är en privat vårdcentral som ägs av Praktikertjänst. På vårdcentralen har vi 6200 listade patienter både dalabor och utomlänspatienter. Vi har fantastiskt fina lokaler vid dalälven utanför fönstret. Koppardalen är ett industriområde där fera företag har sina lokaler. Vi har restaurang Koppardalen som granne som erbjuder buffélunch varje vardag.
Vi söker dig som är legitimerad läkare och som har genomfört AT eller BT. Du är van att arbeta självständigt men även i team. Du gillar utmaningar och ser möjligheter snarare än hinder. Vi har ett fint samarbete mellan olika yrkeskategorier och gott samarbete är något vi värdesätter högt. Vi tar hand om varandra och våra patienter med omsorg och glädje. Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Som legitimerad läkare hos oss får du möjlighet att arbeta med erfarna kollegor. Du tar emot både akuta och planerade patienter. Vårdcentralen arbetar för en ökad kontinuitet och utvecklar den digitala vården. Kvalifikationer
Legitimerad läkare med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård.
Du har genomfört AT eller BT och är godkänd.
Flytande kunskaper i svenska språket i såväl tal- som skrift är ett krav.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom primärvård och känner dig trygg med att göra egna bedömningar.Dina personliga egenskaper
Ansvarstagande och trygg i sig själv, aktiv lyssnare, ödmjuk, positiv, ordningsam.
Övrig information
Det här är en visstidsanställning tom 20261231 med ev förlängning.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Vid frågor om tjänsten kontakta gärna vår rekryterare Cecilia Källebo på telefon 010-128 39 68 eller mejla till cecilia.kallebo@ptj.se
Vi ser framemot din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Box 94 (visa karta
)
774 22 AVESTA Arbetsplats
Praktikertjänst Vård, Praktikertjänst Koppardalens Vårdcentral Kontakt
Rekryterare
Cecilia Källebo cecilia.kallebo@ptj.se 010-1283968 Jobbnummer
10008936