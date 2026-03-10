Leg läkare sökes till bemanningsuppdrag i Skåne
2026-03-10
Vi söker nu en leg läkare till ett spännande primärvårdsuppdrag. Vi söker nu en erfaren leg läkare som kan jobba på en vårdcentral i Kristianstad.Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter på vårdcentral med både planerade mottagningsbesök samt akuta besök.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad specialistläkare inom Allmänmedicin och har minst 2 års yrkeserfarenhet. Rollen som bemanningsläkare hos oss passar perfekt för dig som är engagerad, lättlärd och trygg i din yrkesroll. Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift då god journalföring är viktigt.
Vi lägger stor vikt vid goda referenser. Du ska ha god medicinsk kompetens, ett stort patientfokus samt bra samarbetsförmåga med kollegor.
Period
Vecka 15-35
Omfattning
100%
Arbetstider
Mån-fre 8:00-17:00Om företaget
Clara Care är det personliga bemanning- och rekryteringsföretaget. Vi är lyhörda och hjälper dig att hitta ditt nästa uppdrag. Vi erbjuder bl.a:
Hög ersättning som vårdpersonal förtjänar
Flexibilitet utifrån dina önskemål, behov och förutsättningar
Boende och resa vid uppdrag på annan ort
Avsättning till tjänstepension
Vår vision är ett samhälle med en välfungerande vård och omsorg för alla! Där trivs personalen eftersom de har en hållbar arbetsmiljö, bra villkor och ges förutsättningar att göra ett bra jobb samtidigt som de får möjlighet att utvecklas. Där är patientsäkerheten hög och vårdköerna korta.
