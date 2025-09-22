Leg. läkare med sikte på ST till Ekerö VC
2025-09-22
Information om arbetsplatsen
Nu söker vi en legitimerad läkare med sikte på ST i allmänmedicin till oss på Ekerö Vårdcentral!
Som läkare hos oss bidrar du till att fortsätta bygga vår välfungerande vårdcentral till att bli ännu bättre.
Varje specialistläkare hos oss ansvarar för sin egen lista med patienter, och ST-läkare får sin egen lista under andra halvan av ST-tiden. Vi eftersträvar kontinuitet över tid. Vi är måna om att hjälpa och stötta varandra när det behövs och det är fritt fram att diskutera och bolla det man vill med alla kolleger.
Vi tycker att utbildning av framtidens specialistläkare är en viktig del av vårt uppdrag och har för närvarande 8 ST-läkare. Eftersom två av dem snart är färdiga specialister söker vi nästa medlem i vår ST-läkargrupp. I senaste SPUR-inspektionen fick vi högsta betyg i samtliga kategorier, vilket vi är mycket stolta över.
Ekerö Vårdcentral är den största vårdcentralen i Ekerö kommun och ligger vid Ekerö centrum med goda kommunikationsförbindelser. Vi ansvarar för ca 20 000 listade patienter och vi är ca 70 medarbetare. Vi är en trevlig arbetsplats där vi alltid strävar efter att utveckla verksamheten. Eftersom Ekerö kommun är stor till ytan och de perifera delarna ligger en bit bort finns vissa glesbygdsinslag med akut sjuka patienter och hemsjukvårdspatienter på Adelsö dit det bara går att ta sig med båt.
Sedvanliga arbetsuppgifter för läkare på vårdcentral, såsom mottagningsarbete och samarbete med all personal på mottagningen. Vi arbetar digifysiskt och har goda tekniska möjligheter till videobesök och chatt med patienter när det är lämpligt. Givetvis ingår regelbunden handledning 1 timme i veckan och deltagande i ST-utbildningen som en del av tjänsten. Kvalifikationer
- Legitimerad läkare.
- Ett par års arbetslivserfarenhet inom svensk sjukvård, t.ex. genom AT-tjänst.
- En vilja och förmåga att ta ansvar för sina patienter.
- Mycket god svenska och engelska i tal och skrift.
- Datorvana och intresse för att arbeta digifysiskt.
- Erfarenhet av arbete i TakeCare meriterande men ej nödvändigt.
- Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Dina personliga egenskaper
Du är noggrann och empatisk och strävar alltid efter att ge bästa möjliga vård i samtliga patientkontakter. Vidare bryr du dig genuint om dina kollegor och medarbetare och sprider en positiv stämning omkring dig. Du är lätt att samarbeta med både för läkarkollegor och övrig personal. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.
Övrig information
Heltid, deltid kan diskuteras. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vänligen inkom med löneanspråk. Kollektivavtal finns.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle.
