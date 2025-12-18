Leg. läkare med sikte på ST i allmänmedicin, Medpro Clinic Åmål
2025-12-18
Vi söker en leg. läkare med sikte på ST i allmänmedicin till vårt team i Åmål
På Medpro Clinic Åmål arbetar drygt 60 kollegor inom 13 olika professioner som erbjuder ett komplett primärvårdsutbud till våra 11 000 listade patienter.
Vi erbjuder läkarmottagning, sköterskemottagning, hemsjukvård, specialistsköterskemottagning för bl.a. diabetes, astma/KOL, vaccination, levnadsvanor samt rehab med arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Vi har ett stort team för psykisk hälsa inklusive mottagning för Ungas Psykiska Hälsa.
Vi är ett företag som vill framåt och arbetar aktivt med att utveckla verksamheten. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar där du som medarbetare har möjlighet att utveckla och påverka ditt eget arbete.
Som legitimerad läkare hos oss har du varierande arbetsuppgifter med bland annat planerad läkarmottagning, akuta patienter och läkarmedverkan i hemsjukvård. Du får möjlighet att, tillsammans med övriga medarbetare, utveckla verksamheten och delta i förbättrings- och kvalitetsarbete.
Vi utgår från en evidensbaserad och utvecklande arbetsmiljö med fokus på det patientnära arbetet. Du har kontinuerlig handledning med specialistläkare i allmänmedicin.
Samtliga läkare omfattas av kollektivavtal knutet mellan Läkarförbundet och Vårdföretagarna.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård. Du har språkkunskaper i svenska motsvarande nivå C1.
Du tycker om att samarbeta med andra, både läkarkollegor och andra professioner. Du är engagerad och förstår vikten av ett gott bemötande. Du kan anpassa ditt arbete, bemötande och förhållningssätt utifrån patient och situation.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att passa in i teamet.
Vi erbjuder dig
Ett stimulerande, omväxlande och utvecklande arbete
Trevliga arbetskamrater och god stämning på arbetsplatsen
Tydlig och närvarande ledning
Ett nära samarbete med samtliga yrkesgrupper
Fortlöpande utbildning och individuell utveckling
En spännande och lärorik organisation i ständig utveckling
Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Förmåner: Bl.a. friskvårdsbidrag, gruppförsäkring, erbjudanden på träningskort på flera etablerade träningsanläggningar, rabatt hos Specsavers
Vi hoppas att du tycker tjänsten låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss! Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Medpro Clinic - en del av Medtanken Group
Medtanken Group är en primärvårdsaktör i Västra Götalandsregionen och Region Skåne med 25 vårdcentraler samt flertalet rehabcenter, mottagningar för Ungas psykiska hälsa, seniorhälsa samt mycket mer. Vi bedriver vård i privat regi på likvärdiga villkor som offentliga verksamheter, inom ramen av avtal med regionerna. Vi bedriver även privat vård genom vårt specialistsjukhus samt företagshälsor.
Vårt mål är att vi ska leverera den bästa servicen, en sömlös vård med ett högt engagemang och vara det självklara valet för våra patienter. Vårt arbete kännetecknas av att vi vill ge våra patienter en hög tillgänglighet till medicinsk bedömning samt ha ett tillitsskapande bemötande i världsklass. Detta samtidigt som vi är den bästa arbetsplatsen för våra engagerade medarbetare som ges möjligheten att jobba på toppen av sin kompetens.
