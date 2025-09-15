Leg läkare med möjlighet till ST-tjänst
2025-09-15
Vårdcentralen Sandskogen Ystad är en liten vårdcentral som öppnade portarna i början av 2025 och har vuxit väldigt snabbt. Vårdcentralen är driven i privat regi med avtal med Region Skåne. Vi är ett litet gäng som tar hand om cirka 2700 patienter men växer i högt tempo och behöver ytterligare förstärkning. Hos oss är ingen dag den andra lik, och vi jobbar tätt ihop som ett team där både skratt och samarbete är självklara ingredienser.
Vi tror på att olikheter gör oss starkare - både som kollegor och som människor. Här möts hög kompetens med värme och humor, och vi stöttar varandra i både med- och motvind.
På vår vårdcentral finns ett laboratorium bemannat med undersköterska (ibland sjuksköterska) för både planerad och akut provtagning. Våra yrkeskategorier är: distriktssköterska, sjuksköterskor, undersköterska, kurator, läkare, medicinsk sekreterare och vi har samarbete med en annan aktör beträffande rehabilitering.
Din roll
Är du legitimerad läkare och redo att ta nästa steg mot ST i allmänmedicin? Då har vi platsen för dig!
Vi på Vårdcentralen Sandskogen söker nu en ny kollega som vill växa med oss - både som läkare och som människa. Hos oss får du en ST-tjänst där du inte bara utvecklas kliniskt, utan också får vara en del av ett varmt och engagerat team som gillar att ha kul på jobbet.
Du kommer att få arbeta självständigt med bedömningar, undersökningar och undervisning. Vi tror på lärande i vardagen och erbjuder sambedömningar, konsultationstillfällen och intern kompetensutveckling som verkligen gör skillnad.
Våra allmänspecialister är inte bara kunniga - de är också passionerade handledare som gärna delar med sig av sin erfarenhet. Och ja, du har möjlighet att sköta delar av din administration hemifrån och vara med och påverka ditt schema - för vi vet att flexibilitet gör livet lite enklare.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en positiv och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus. Vår lilla mottagning bygger på engagemang och delaktighet från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar.
Dessutom erbjuder vi också:
• Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Frukost varje dag * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad läkare redo att påbörja din ST i allmänmedicin - och som vill göra det på en plats där både utveckling och arbetsglädje står i centrum.
För att vara aktuell för tjänsten är du legitimerad läkare och behörig att påbörja ST-tjänstgöring inom Region Skåne. Har du tidigare erfarenhet från vårdcentral? Toppen! Men det viktigaste för oss är din inställning. Vi söker dig som brinner för att göra skillnad - med hög kvalitet, helhetstänk och patienten i fokus.
Vi värdesätter laganda, nyfikenhet och initiativförmåga. Du är en person som är tydlig, förtroendeingivande och har lätt för att strukturera och prioritera i en vardag som ibland är både snabb och spännande. Du gillar utmaningar, vill vara med och utveckla vår verksamhet och ser samarbete med kollegor som en självklar del av ett gott arbetsliv.
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt! Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Inför tillsvidareanställning tillämpar vi sex månaders provanställning.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
