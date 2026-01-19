Leg läkare med möjlighet till ST i allmänmedicin till Svedala vårdcentral
2026-01-19
Om oss/Arbetsplatsen
Svedala vårdcentral är en privat vårdcentral med avtal med Region Skåne, med i dagsläget drygt 5000 listade patienter och cirka 20 entusiastiska och motiverade medarbetare. Vi har ett brett uppdrag som omfattar såväl akuta- som planerade besök, äldrevård och behandling och uppföljning av kroniska sjukdomar. Vi kommer även att öppna BVC (barnavårdscentral) i januari 2026.
Hos oss arbetar specialistläkare i allmänmedicin, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, kurator, fysioterapeuter, dietist och arbetsterapeut. Vi har också sjuksköterskor med särskild kompetens inom diabetes, astma och KOL, vilket ger oss goda möjligheter att bedriva strukturerad och högkvalitativ vård för patienter med kroniska sjukdomar. Vi har ett nära och gott samarbete mellan professionerna samt med kommunen. Vårt mål är att ge patienterna trygg, tillgänglig och högkvalitativ vård. Vi arbetar efter principen att alla patienter ska ha en namngiven fast läkarkontakt och mycket hög kontinuitet i denna. Vi vill gärna vara med och driva utvecklingen framåt när det gäller att använda sig av ny teknik och nya arbetssätt, däribland användande av digitala plattformar.
Vi växer har tillsammans med Svedala kommun öppnat en familjecentral i januari 2026, vilket ger nya möjligheter till samverkan och stärker ytterligare vårt arbete kring förebyggande vård och helhetsperspektiv för barn och familjer.
Vårdcentralen ligger centralt i Svedala tätort, med gångavstånd till pågatågsstationen och med utmärkta pendlingsmöjligheter från hela södra Skåne.
På arbetsplatsen strävar vi efter att arbeta tvärprofessionellt med ett öppet klimat där alla får komma till tals. Vårdcentralen har öppet kvällstid två dagar i veckan och alla helger och helgdagar. Vårdcentralen har en mycket närvarande ledningsgrupp och beslutsvägarna är korta.
Om arbetet/Arbetsuppgifter
Vi är i en spännande utvecklingsfas och vi söker nu en legitimerad läkare för provanställning i 6 månader. Under din anställning får du en huvudhandledare med regelbunden handledningstid. Anställningen kan leda till en ST-tjänst i allmänmedicin.
Som ST-läkare hos oss får du:
En individuell utbildningsplan anpassad efter målbeskrivning.
Möjlighet till sidoutbildningar inom relevanta specialiteter i samarbete med sjukhuskliniker.
Delta i kvalitetsarbete, utvecklingsprojekt samt förbättringsarbete.
Tillgång till interna utbildningar, regionala ST-dagar och ST-forum.
Om dig/Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har svensk läkarlegitimation med behörighet att verka i svensk sjukvård och är behörig att påbörja ST-utbildning i allmänmedicin (fullgjord AT eller BT).
Du har:
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift, motsvarande lägst C1 enligt Europarådets nivåskala.
Genuint intresse för allmänmedicin och primärvårdens bredd och helhetsperspektiv.
Vi värdesätter högt personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, ansvarstagande, engagemang och en vilja att bidra till verksamhetens utveckling. Du har en helhetssyn på både arbete och patienten samt anpassar dig lätt till olika omständigheter. Vidare präglas ditt arbete av att du är noggrann, strukturerad och har ett flexibelt förhållningssätt. Tidigare primärvårdserfarenhet är meriterande.
Vi förväntar oss att du är delaktig och drivande i förbättringsarbete och verksamhetsutveckling. Vi har kommit långt i den digitala utvecklingen med en modern arbetsmiljö.
Vi ser även att du lever upp till Svedala Vårdcentrals kärnvärden; gott bemötande, hög kontinuitet och utmärkt tillgänglighet.
Övrig information
Omfattning: Heltid.
Arbetstid: vardagar 8-17
Anställningsform: Provanställning 6 månader. Vid beviljad ST-tjänstgöring tidsbegränsad anställning förenad med specialiseringstjänstgöring.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Publiceringsdatum2026-01-19
Välkommen med din ansökan till Svedala Vårdcentral. Bifoga CV, personligt brev samt kopia på läkarlegitimation. Vi tillämpar löpande urval, välkommen med din ansökan redan idag!
Vi undanber oss vänligen direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb.
